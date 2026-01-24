Volley, A2: la Consoli frena e perde al tie break con Lagonegro

Si ferma a quattro il filotto di vittorie della Consoli Sferc Brescia, piegata dalla Rinascita Lagonegro al tie break. Nell’inedita cornice del PalaLumenergia di Lumezzane, vista l’indisponibilità del San Filippo, nell’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di A2, Brescia muove la classifica.

In attesa che giochino le avversarie, grazie al punto conquistato i ragazzi di Zambonardi salgono per ora al terzo posto a pari punti con Ravenna. Ma le partite di domani potrebbero far scivolare la Consoli al quinto posto con le eventuali vittorie di Ravenna e Aversa.

La cronaca

Dato merito ai Lucani, squadra solida in tutti i fondamentali e con l’ex Raffaelli a fare da trascinatore, Brescia ha un inizio molto promettente, grazie al servizio e alla solidità nella fase di cambio palla. La qualità tecnica premia Cavuto e compagni che punto dopo punto concretizzano il vantaggio conquistando il set agevolmente (25-19). Nei parziali successivi cambia l’atteggiamento maturato in campo. Lagonegro non ha le possibilità di competere tecnicamente con la Consoli, per cui mette in campo una maggiore aggressività.

La difesa e il muro diventano un’arma vincente, per destabilizzare le certezze dei bresciani che sentono la pressione e non riescono a incanalare al meglio le proprie energie, facendosi innervosire con continui errori. Emblematico l’andamento del secondo set, con Lagonegro che con il servizio di Cantagalli si porta sul 12-17, dopo un inizio equilibrato. I Tucani recuperano pazientemente, ma nel finale alcune sbavature sono decisive per garantire il pareggio (23-25), in un finale nuovamente punto a punto. La Consoli si porta dietro un eccessivo nervosismo anche nel terzo set che si trasforma in 13 punti regalati agli avversari i quali non hanno bisogno di cambiare nulla nella loro strategia, tanto che si impongono 17-25.

Il tie break

La Consoli torna in partita e allunga la sfida al tie break grazie all’uscita dal campo di Cantagalli, e trovando maggior equilibrio (25-21), ma al tie break parte meglio Lagonegro. I Lucani salgono sul 3-6, nonostante questo grazie a due muri consecutivi di Tondo e Cominetti i bresciani vanno addirittura in vantaggio. Gli stessi problemi in ricezione avuti nel corso della partita diventano però decisivi nel finale, nel quale Lagonegro sfrutta meglio le occasioni che si presentano, chiudendo 11-15.