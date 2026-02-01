Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

Volley, A2: Consoli abbonata al tie break, vittoria pesante con Pineto

Luca Prandini
Gli abruzzesi non avevano mai perso in casa: per la quarta volta in stagione Brescia la spunta al quinto set. Mercoledì la semifinale secca di Coppa Italia contro Pordenone
Lucconi ha ragione del muro avversario - Foto Lega Volley
Lucconi ha ragione del muro avversario - Foto Lega Volley
AA

La vetta è ancora lontana, ma non è così grande il divario tra la Consoli e le altre contendenti alla promozione in SuperLega. Brescia vince sul campo di Pineto. Lo fa infliggendo la prima sconfitta casalinga agli abruzzesi dopo 9 vittorie consecutive (di cui una in Coppa Italia). Lo fa dopo aver perso il primo set malamente, trovando però energie mentali per non farsi travolgere dagli avversari e ancora una volta al quinto set.

Di nuovo al tie break

L’Abba Pineto è con ogni probabilità la squadra più completa della A2 (più di Pordenone e Ravenna), solida in tutti i fondamentali, spietata in battuta. Caratteristiche molto simili a quelle dei bresciani. Non a caso la sfida tra lombardi e abruzzesi si decise dalla linea di battuta. Ne esce una partita spettacolare a tratti avvincente, conclusasi al tie break. È il terzo consecutivo per Brescia, l’ottavo stagione (con 4 vinti e altrettanti persi) consolidandosi in questa particolare classifica. Per Pineto è invece il primo perso (su 3 giocati).

Il match

La partita vera inizia dal terzo set. I primi due non offrono molto allo spettacolo. Pineto gioca meglio il primo, mettendo attenzione ai particolari, mentre Brescia fatica in ricezione e nella fase di cambio palla (25-17). Il secondo set è in fotocopia, ma a parti invertite: la Consoli allunga subito grazie ad un filotto di battute di Mancini, gestendo il vantaggio sino alla fine (16-25).

Al rientro in campo, Pineto sembra averne di più, con Brescia a inseguire. Cominetti nella parte centrale del set tiene la squadra in partita con una serie di punti decisivi in attacco. Arrivano poi 2 muri di Tondo che mettono la Consoli in parità (21-21). Finita la sua rotazione in attacco, Cominetti completa l’opera in battuta con 2 ace, mentre Cavuto archivia il parziale 22-25. Quarto set ancora con Pineto avanti, ma questa volta non si fa rimontare nel finale (25-21). A quel punto i ragazzi di Zambonardi hanno più benzina in corpo, mentre Pineto commette troppi errori tanto da cedere di schianto, arrendendosi 9-15. Mercoledì sera Coppa Italia sul difficile campo di Pordenone per giocarsi la semifinale in gara secca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Consoli Sferc Centrale Bresciaserie A2Brescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario