Volley, A2: Consoli abbonata al tie break, vittoria pesante con Pineto

La vetta è ancora lontana, ma non è così grande il divario tra la Consoli e le altre contendenti alla promozione in SuperLega. Brescia vince sul campo di Pineto. Lo fa infliggendo la prima sconfitta casalinga agli abruzzesi dopo 9 vittorie consecutive (di cui una in Coppa Italia). Lo fa dopo aver perso il primo set malamente, trovando però energie mentali per non farsi travolgere dagli avversari e ancora una volta al quinto set.

Di nuovo al tie break

L’Abba Pineto è con ogni probabilità la squadra più completa della A2 (più di Pordenone e Ravenna), solida in tutti i fondamentali, spietata in battuta. Caratteristiche molto simili a quelle dei bresciani. Non a caso la sfida tra lombardi e abruzzesi si decise dalla linea di battuta. Ne esce una partita spettacolare a tratti avvincente, conclusasi al tie break. È il terzo consecutivo per Brescia, l’ottavo stagione (con 4 vinti e altrettanti persi) consolidandosi in questa particolare classifica. Per Pineto è invece il primo perso (su 3 giocati).

Il match

La partita vera inizia dal terzo set. I primi due non offrono molto allo spettacolo. Pineto gioca meglio il primo, mettendo attenzione ai particolari, mentre Brescia fatica in ricezione e nella fase di cambio palla (25-17). Il secondo set è in fotocopia, ma a parti invertite: la Consoli allunga subito grazie ad un filotto di battute di Mancini, gestendo il vantaggio sino alla fine (16-25).

Al rientro in campo, Pineto sembra averne di più, con Brescia a inseguire. Cominetti nella parte centrale del set tiene la squadra in partita con una serie di punti decisivi in attacco. Arrivano poi 2 muri di Tondo che mettono la Consoli in parità (21-21). Finita la sua rotazione in attacco, Cominetti completa l’opera in battuta con 2 ace, mentre Cavuto archivia il parziale 22-25. Quarto set ancora con Pineto avanti, ma questa volta non si fa rimontare nel finale (25-21). A quel punto i ragazzi di Zambonardi hanno più benzina in corpo, mentre Pineto commette troppi errori tanto da cedere di schianto, arrendendosi 9-15. Mercoledì sera Coppa Italia sul difficile campo di Pordenone per giocarsi la semifinale in gara secca.