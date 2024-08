«Restino umiltà e solidità mentale»

I ragazzi dell’Italvolley di De Giorgi si sono tolti un peso

Un momento della sfida tra Italia e Giappone - © www.giornaledibrescia.it

Sono passati quasi due giorni dalla vittoria dell’Italvolley maschile sul Giappone eppure negli occhi mi restano mille immagini di quella partita incredibile. Soprattutto per la capacità dei nostri avversari di portarci a un passo dall’eliminazione, talmente bravi da dare l’impressione che gli azzurri fossero finiti in un film. I ragazzi di De Giorgi hanno però mostrato solidità mentale nei momenti critici, unità e compattezza, qualità che dovranno mettere in campo stasera contro la Francia padr