Pallavolo Serie C, prima giornata con quattro vittorie bresciane

La prima giornata del campionato lombardo di serie C si chiude con un bilancio di 4 vittorie per le squadre bresciane (2 nel maschile e 2 nel femminile), a fronte di 3 sconfitte. Si tratta di un bilancio incompleto al netto delle partite non disputate da parte della Tecnoace Villanuova e della Tonoli Montichiari che hanno posticipato i loro impegni del primo turno al mese di gennaio.

Pallavolo femminile

Nel femminile va subito in scena il primo derby bresciano. L’Ecoexport Valsabbia di Francesco Franceschini si impone in rimonta al tie break contro l’Ateam Collebeato (21-25, 24-26, 25-15, 25-15, 15-9). Collebeato si dimostra un collettivo quadrato e con una buona intesa di gioco. Sorretto da una buona ricezione ha messo in difficoltà le valsabbine, che sono però uscite alla distanza: «Mi è piaciuto molto il Collebeato perché ha interpretato benissimo la partita. Dal terzo set in avanti per quanto ci riguarda siamo riuscite ad alzare il livello della nostra battuta e questo ci ha permesso di rimontare. È stata una partita molto intensa in un palazzetto gremito di tifosi».

Vince anche la Leonessa Iseo, superando per 3-1 fuori casa il Vizzolo (18-25, 27-25, 16-25, 20-25). Partita non facile per le ragazze di Alessandro Curti, che nonostante un roster rinnovato riesce a conquistare una vittoria sul difficile campo del Vizzolo. La formazione lodigiana ha la freschezza di un organico giovane e di buone prospettive, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Le bresciane, dopo aver vinto bene il primo parziale, hanno infatti subito l’esuberanza delle avversarie che nel secondo set hanno preso fiducia giocando a buoni livelli. Sistemata la ricezione e la fase di contrattacco, le sebine hanno però saputo prendere in mano le redini conquistando i tre punti.

Perde 3-0 invece la Beretta Valvolley di Giovanni Ghilardi sul campo del Vescovato (25-19, 25-15, 25-21). Ma nonostante la sconfitta il tecnico Ghilardi è fiducioso: «Abbiamo un organico molto giovane, con tante ragazze al debutto in serie C. Vescovato ha saputo tenere un livello di gioco costante, mentre per quanto ci riguarda, ci serve continuità nonostante le buonissime cose che si sono viste». Cade per 3-0 anche il Millenium Brescia sul campo del Bolgare (25-20, 25-20, 25-9).

Torneo maschile

Nel torneo maschile, il Valtrompia mantiene fede alle ambizioni di promozione espugnando il campo dell’Almevilla. La squadra allenata da Simone Gandini si impone al quinto set (25-23, 25-21, 22-25, 24-26, 11-15). Dopo due set in sordina, i Lupi cominciano a ingranare dal terzo set con l’inserimento anche del regista Cogliati che ritrova il campo dopo diversi mesi di stop. Ottime le prestazioni di Pellizzon che chiude con 20 punti, imitato da Sanchez (15) e Grezzi (18). Buona la reazione dei ragazzi di coach Gandini che portano a casa 2 punti preziosi su uno dei campi più ostici del girone A.

Ottimo inizio anche per l’EffePi Soft Azzano Mella che contro i giovani della Power Volley Milano centrano il bottino pieno vincendo 3-1 (25-15, 25-22, 21-25, 25-20).