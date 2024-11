Pallavolo serie C, nessun colpo di scena nella sesta giornata

Nel campionato di serie C la settima giornata rispecchia i valori in campo, senza particolari colpi di scena. Le bresciane, sia nel maschile quanto nel femminile, consolidano infatti le rispettive posizioni in classifica.

Nel femminile

Nel femminile a tenere viva l’attenzione sono i due derby bresciani, che hanno visto la vittoria di Iseo sul Millenium e del Collebato sul Valvolley.

La Leonessa Iseo disputa una buona gara contro un attento Millenium Brescia. Alla fine vincono le sebine per 3-1 (18-25, 15-25, 25-22, 17-25), ma il Millenium sta confermando i progressi rispetto a inizio stagione, tanto da aver portato al quarto set la capolista. Iseo consolida così il primato, a pari punti con il Capergnanica, grazie ad una buona prova in attacco con pochi errori.

Si rilancia poi in classifica l’Ateam Collebeato che nel derby con il Valvolley Beretta si impone per 3-0 (25-20, 25-18, 25-14) con una prestazione attenta in tutti i fondamentali. Per la formazione triumplina, ferma in ultima posizione, l’appuntamento con la vittoria è ancora rimandato, in attesa degli scontri diretti per la corsa salvezza. L’ultima vittoria di giornata nel femminile è quella dell’Ecoexport Valsabbia che battendo per 3-0 il San Lazzaro (25-22, 27-25, 25-20) resta a pari punti con il Collebeato.

Nel maschile

Nel torneo maschile il Valtrompia Volley consolida il secondo posto alle spalle del Cisano. Concretezza e cinismo per i Lupi fanno la differenza a Segrate, che si aggiudicano il confronto per 3-0 (25-17, 25-16, 20-25 ). Trascinati dagli ottimi Pellizzon, Montanari e Cogliati, i Lupi alzano il livello e non lasciano scampo alla squadra di casa, risolvendo la pratica Powervolley senza particolari intoppi.

Amara sconfitta casalinga per la Tecnoace Villanuova contro Merate, terzo in classifica. I ragazzi di Caldera giocano la peggior partita della stagione perdendo in poco più di un'ora per 3-0 (19-25, 20-25, 23-25).

Vince al tie break l’Effepi Azzano Mella che si rilancia in classifica, battendo lo Scanzo Ranica (25-15, 22-25, 25-19, 25-27, 15-7). I bresciani possono però avere qualche rammarico per l’andamento del quarto set, perso ai vantaggi. Di buono resta la reazione d’orgoglio nel quinto set, dominato dall’inizio alla fine che vale il successo.

Punto importante nella corsa salvezza per la Tonoli Montichiari, battuta al tie break in un quinto set molto equilibrato dall’Almevilla (11-25, 26-24, 22-25, 25-17, 16-18). La classifica resta corta in coda, con ancora tante opportunità per risalire le posizioni.

Le classifiche

Femminile

Leonessa Iseo, Capergnanica 20; Bolgare 16; Credara 15; Vescovato 12; Intermedia 11; Ateam Collebeato, Ecoexsport Vallesabbia 10; Vizzolo, Gussola 9; San Lazzaro 4; Volley Millenium 3; Martinengo 2; Valvolley Beretta 0.

Maschile

Cisano 21; Valtrompia Volley 17; Merate 15; Pizzighettone 13; Almevilla, Effepi Azzano M. 12; Tecnoace Villanuova, Vizzolo 11; Gorlago 8; Opera, Bocconi 5; PowerVolley, Scanzo Ranica 4; Tonoli Montichiari 3.