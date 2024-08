Olimpiadi Parigi 2024, l’Italvolley di Anna Danesi è in finale

È medaglia. Sicura. L'Italia replica il 3-0 sulla Turchia, pur se in una gara ben più tesa rispetto al girone, e vola in finale per l'oro olimpico.

In apertura di contesa, la tensione trattiene un po' le maglie azzurre che si trovano in ritardo di qualche punto sulla Turchia, 5-9, poi Velasco ferma il gioco, Danesi scocca il segnale con il muro del 7-9 su Vargas, e a seguire la distanza che separa le due formazioni rimane nell'ordine di due lunghezze.

A quota 14 il pareggio si concretizza, poi, qualche scambio più in là arriva anche il primo vantaggio, con il 17-16 firmato Danesi. Pochi giri di lancette e la fuga Italia dice +4, 20-16. Le avversarie cercano di reagire e rientrare, ma oltre il -1, l'Italia non le consente di spingersi, riparte forte e, con il parziale di 25-22 fissato da Danesi, si prende il primo set.

Poi si prende pure il secondo, senza prima far vedere che è capace di stringere i denti, di ricucire se serve, quindi di alzare forza e pressione. Passato il primo terzo di parziale sotto, le azzurre svoltano nel mezzo e lasciano indietro la Turchia, andando sul 2-0 senza tanto soffrire, 25-19.

Il set decisivo

Con il match da riaprire, le campionesse d'Europa in carica spingono in apertura di frazione seguente (3-6), l'Italia la riprende a quota 8, ma poi va sotto ancora 12-16, e deve inseguire per un po'. Il murone di Danesi del 17-18 suona la carica, Egonu serve l'ace del pareggio, 20-20, mentre il sorpasso lo firma Fahr con un super muro 21-20, sempre lei sbarra la strada con i blocchi che valgono il 23-22 e il 24-22, poi la staffilata di Sylla segna l'apoteosi.

È 3-0, è finale contro gli Stati Uniti. Domenica, alle 13, ci si giocherà una medaglia d'oro.