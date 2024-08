Olimpiadi Parigi 2024, Anna Danesi miglior centrale del torneo di volley

Oltre che oro olimpico, anche miglior centrale dei Giochi. Con un torneo a Cinque cerchi dominato dall'Italia non poteva che essere dalle tinte largamente azzurre il dream team di volley femminile di Parigi2024 e al suo centro c’è, quasi naturalmente, la capitana Anna Danesi. La centrale classe '96 di Roncadelle è infatti stata eletta miglior centrale della competizione.

Per lei, 43 punti totali, di cui 21 in attacco, per un 46,67% di efficienza, 20 muro (3,33 di media) e 2 direttamente dai nove metri, e una resa alta costante dalla prima all'ultima partita, la trionfale spedizione si conclude così anche con il riconoscimento personale.

A completare il sestetto dei sogni ci sono poi Paola Egonu, nominata mvp e miglior opposto, Alessia Orro miglior palleggiatrice, Monica De Gennaro miglior libero e Myriam Sylla miglior schiacciatrice, insieme alla brasiliana medaglia di bronzo Gabi. L'altra slot destinata ai centrali è stata occupata dalla statunitense Chiaka Ogbogu