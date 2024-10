Volley, nel cantiere della Valsabbina i muri sono «portanti»

Nadia Lonati

Ottime le statistiche dopo quattro giornate, resta da migliore invece l’efficacia al servizio

2 ' di lettura

Mani pesanti per la Valsabbina a muro - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Solida in ricezione e con un potenziale d’attacco alto, ancora da affinare. In crescita a muro, e abbastanza centrata in fase difensiva, da rivedere a servizio. Dopo due vittorie, una sconfitta e un riscatto in rimonta, si fanno sempre più marcati i tratti della Banca Valsabbina Millenium. Equilibrio Il sestetto guidato da coach Matteo Solforati ha già ampiamente dimostrato di essere equilibrato, più di quanto non lo fosse la scorsa stagione, costruito con elementi che si compensano e che non sb