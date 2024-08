Mamma e papà Danesi: «Insieme ad Anna un lungo abbraccio e poi le lacrime»

Nadia Lonati

Sugli spalti della South Paris Arena 1 c’era la famiglia al completo. Le parole raccolte dopo l’impresa

2 ' di lettura

Anna Danesi con i genitori e la sorella Federica - © www.giornaledibrescia.it

«Quando Anna ci ha raggiunti, non ci siamo detti molto, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme». Con la maglia della capitana addosso, i colori dell’Italia in volto, e il cuore gonfio di emozioni miste a tensione che poi si sono sciolte in lacrime ed abbracci di gioia, sugli spalti della South Paris Arena 1, c’erano anche mamma e papà Danesi, la signora Marta e il signor Giuliano, insieme alla figlia Federica, a fremere per una partita che neppure gli anni potranno mai consegnare all’obli