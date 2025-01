La Valsabbina rivede a Imola gli spettri del passato

L’anno nuovo della Banca Valsabbina Millenium Brescia comincia come si era chiuso il vecchio, con una sconfitta. La squadra bresciana toppa un’occasione importante contro un’avversaria abbordabile e in vista di quello che sarà un appuntamento molto più difficile, domenica prossima, contro Macerata. Finisce 3-1 per Imola e Brescia può solo piangere sul latte versato.

Analisi

Senza togliere nulla alla prestazione delle avversarie che in difesa sono impeccabili, le bresciane sbagliano troppo: l’attacco funziona a strappi, la difesa non sempre è performante così come la battuta e il muro, meglio la ricezione che regge bene. Unica nota positiva della giornata la sconfitta di Costa Volpino che perde per 3-0 a Pisa e resta così lontana 5 punti dalle giallonere.

Per la Valsabbina arriva la quarta sconfitta consecutiva, ma soprattutto tornano a palesarsi i fantasmi della scorsa stagione: anche lo scorso campionato, infatti, la squadra aveva subito tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno un grande calo. Quello che preoccupa è la perdita, si spera momentanea, di ciò che aveva caratterizzato fino ad oggi le prestazioni del gruppo bresciano: l’atteggiamento propositivo, il carattere, la grinta.

La cronaca

L’unico set vinto dalla Valsabbina è il primo; l’impressione è quella di una squadra pronta a chiudere velocemente i conti. Il parziale finisce infatti 25-18, con Imola in grande difficoltà. Al rientro però le padrone di casa hanno un altro piano e il match si ribalta. Sul 16-9 coach Solforati inserisce Romanin e Stroppa, l’equilibrio torna ad essere maggiore, ma a chiudere è Imola 25-21. Il terzo set ricomincia come il precedente: le romagnole spingono, Brescia cambia e toglie Davidovic, Scacchetti e Pistolesi: arriva il pareggio sul 15-15, ma di seguito un nuovo calo per Brescia che lascia alle avversarie il 2-1.

Il quarto parziale comincia con un moto d’orgoglio della Valsabbina grazie a Siftar e Pistolesi. Sembra il copione di una partita che finirà al tie break, ma non è così. La squadra di coach Solforati cala, Imola ha più fame e chiude 25-23.