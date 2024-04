La premier Meloni incontra le stelle del volley, tra loro la centrale bresciana Anna Danesi

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi una rappresentanza delle quattro squadre di volley femminile protagoniste delle coppe europee di quest'anno, Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. E in rappresentanza di quest’ultima squadra era presente anche la centrale bresciana Anna Danesi.

All'incontro hanno partecipato anche il presidente e il segretario generale del Coni, Giovanni Malagò e Carlo Mornati, il presidente e il segretario generale della Federvolley, Giuseppe Manfredi e Stefano Bellotti, il presidente e il direttore generale della Lega pallavolo Serie A femminile, Mauro Fabris e Enzo Barbaro. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 era rappresentata dal presidente Filippo Vergnano, dal patron Lucio Zanon, dall'allenatore Giulio Cesare Bregoli, e dalle giocatrici Kaja Grobelna e Ofelia Malinov.



Per l'Imoco Volley Conegliano (che nella semifinale scudetto incontrerà proprio Novara) c’erano il presidente Piero Garbellotto, l'allenatore Daniele Santarelli, la capitana Joanna Wolosz e Monica De Gennaro. Per l'Allianz Vero Volley Milano hanno partecipato la presidente del consorzio Alessandra Marzari, il ds Claudio Bonati, l'allenatore Marco Gaspari e le giocatrici Myriam Sylla e Paola Egonu. Infine l'Igor Gorgonzola Novara ha schierato a Palazzo Chigi il patron Fabio Leonardi, il ds Enrico Marchioni, l'allenatore Lorenzo Bernardi, la capitana Cristina Chirichella e come detto la bresciana Anna Danesi, punto di forza anche della Nazionale.