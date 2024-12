Coppa Italia e Supercoppa: un bis clamoroso per la super Consoli

Un anno straordinario. La Consoli Sferc Centrale Brescia chiude il 2024 con un saldo decisamente positivo, risultando tra le protagoniste assolute nel panorama della pallavolo italiana, e in particolare nel campionato di A2.

Delusione ed energia

La prima parte dell’anno, tra alti e bassi, ha visto i ragazzi di Roberto Zambonardi approdare ai play off dopo aver chiuso la stagione regolare al sesto posto. Nei quarti di finale per la promozione in SuperLega, la Consoli pesca l’Emma Villas Siena. Nella gara d’andata in Toscana i bresciani si difendono bene, ma cadono 3-1. Nella gara di ritorno finiscono sotto 2-0, ma costringono Siena al tie break. Nonostante una partenza fulminea (8-3), Brescia si sfalda nel finale e perde 16-14, uscendo dalla corsa alla promozione. La delusione per l’eliminazione però si trasforma in energia per la Coppa Italia.

I trionfi

La Consoli vince il prestigioso trofeo superando Reggio Emilia (ottavi), Siena (quarti), Porto Viro (semifinale). In finale a capitolare è Ravenna con un netto 3-0. A quel punto Brescia ha diritto a contendere a Grottazzolina (promossa in A1) la Supercoppa di A2. Anche in questo caso sono ancora i bresciani a festeggiare con una vittoria netta per 3-1.

Ambizioni

Per Brescia città è la riscoperta della pallavolo d’alto livello. Entusiasmo che si viene a creare intorno all’Atlantide e che sprona la società del presidente Giovanni Ieraci ad investire in una squadra ancora più competitiva per la stagione ’24/’25. In estate sono arrivati giocatori del calibro di Cavuto, Raffaelli, del cubano Bisset con il chiaro intento di puntare in alto.

Al momento i risultati danno ragione alla Consoli. Il 2024 infatti si chiude con il titolo di campioni d’inverno (10 vittorie in 13 partite) e con il morale molto alto, in attesa di scoprire cosa riserveranno i prossimi mesi.