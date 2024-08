Anna Danesi: «Mai stese dalle batoste, siamo indistruttibili»

Tris di Roncadelle? «Incredibile per un paese di novemila persone». Il mantra di Julio: «Con lui imparato il valore del qui e ora»

3 ' di lettura

Anna Danesi festeggia l'oro con l'Italvolley - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nella zona mista la capitana è la più richiesta dalle tv, ma anche l’unica atleta a presentarsi di fronte alla stampa internazionale. Aspettando l’arrivo di Velasco, Anna Danesi risponde alle domande di marca bresciana. Anna, si aspettava i tre ori di Roncadelle? «In realtà no, perché visto come erano andate le ultime Olimpiadi era meglio non sbilanciarsi alla vigilia. In cuor mio ci speravo, ma adesso non mi sembra vero. Ma ci pensate? Siamo una realtà di 9mila abitanti e abbiamo tre olimpionic