Anna Danesi guida l’Italia verso il sogno: Usa ultimo ostacolo per l’oro

Nadia Lonati

Alle 13 si gioca la finale olimpica di volley. La capitana di Roncadelle: «A prescindere dal risultato una giornata memorabile»

2 ' di lettura

La carica di Anna Danesi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Qui e ora». Se lo sono ripetute spesso le azzurre per costruire, passo dopo passo, il loro sogno a cinque cerchi. E oggi quel «Qui e ora» ha la certezza di una medaglia. Perché ciò che fino a pochi giorni fa era sempre stato un miraggio, svanito nella migliore delle ipotesi ai quarti di finale, adesso, prima ancora di scendere in campo per l’ultimo atto, è già realtà. Unicità Non solo la Nazionale italiana di pallavolo capitanata dalla bresciana Anna Danesi, battendo 3-0 la Serbia ai quarti, ha