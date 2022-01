Volley, in serie C e D stop ai campionati fino al 23 gennaio

La settimana più complicata della stagione per la pallavolo bresciana si arricchisce di un ulteriore capitolo. Con il comunicato diramato nella tarda mattinata di ieri la Fipav Lombardia ha infatti decretato lo stop ai campionati di serie C e serie D regionali fino al 23 gennaio compreso.

A fronte di una percentuale di gare rinviate che aveva abbondantemente superato il 60% di quelle in programma fra l'8 e il 9 gennaio, la Federazione torna dunque sui suoi passi, allineandosi alle decisioni dei comitati territoriali, che avevano già fatto slittare la ripresa del volley giovanile.

Diverso è invece il discorso per la serie B, per cui la Fipav non ha previsto alcuno stop. Per motivi legati a diverse positività riscontrate nei vari gruppi squadra non si disputeranno le gare della Green Up Bedizzole in B1 femminile e della Radici Tv Cazzago in B maschile, mentre restano confermati, salvo novità dell’ultim’ora, i match del Valtrompia Volley in B e della Promoball Sanitars Gussago in B2 femminile, uniche bresciane a scendere in campo in questo weekend.

Per i ragazzi di coach Peli l'incontro di stasera contro i Miners è gara spartiacque. Il ritorno in campo dei valtrumplini coincide infatti con la voglia di archiviare una striscia negativa che ha portato appena un punto nelle ultime tre gare. I trentini arrivano invece a questo appuntamento in crescita rispetto ad un inizio di campionato vissuto decisamente in salita e certificato dai 14 punti fin qui conquistati.

Appuntamento casalingo anche per la Promoball Sanitars Gussago, attesa dal delicato match contro il Marzola Trento, quarta forza del girone D, con 17 punti. La formazione bresciana sarà costretta a giocare ancora in emergenza, dopo i tanti infortuni che l'hanno colpita nel mese di dicembre, ma andrà comunque in cerca di un successo prezioso in chiave salvezza per iniziare l'anno con un sorriso.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it