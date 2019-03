VL Pesaro-Germani Brescia: segui la diretta

Oggi a Pesaro (ore 20.45 con diretta su Raisport, Eurosport player, Radiobresciasette e cronaca testuale sul nostro sito) sono attesi circa 5.000 spettatori, che nell’astronave pesarese possono sembrare pochi, ma non lo sono. Soprattutto se la squadra dovesse entrare in fiducia e prendere in mano la partita. La Germani, che sarà seguita anche da una cinquantina di tifosi (30 in pullman, gli altri in auto). Quella odierna ha tutti i contorni della partita spartiacque. Una delle ultime della stagione. La Germani deve vincere per garantirsi la salvezza e tornare a lottare per i play off

SECONDO QUARTO

1' Quinta tripla di serata per McCree: 29-17

1' Due punti di Moss: 29-19

2' Tripla di Zderini: 29-22

3' Gran canestro di Moss: 29-24 Pesaro

3' Artis fa 1/2 ai liberi: 30-24

3' Abass da sotto: 30-26

4' Mockevicius di tabella: 32-26 Pesaro

5' Altri due punti di Moss che sta facendo il trascinatore: 32-28

5' Due punti di Mockevicius sul quale c'è anche il fallo di Laquintana: a segno il gioco da tre per il 35-28 Pesaro

PRIMO QUARTO 26-17

1' Primi due punti per la Germani con Abass

1' Due liberi per Pesaro con McCree che fa 1/2: 2-1 Germani

2' Tripla di Zanotti: 4-2 Pesaro

2' La Germani subisce due bombe consecutive con Blackmon e Artis: 10-3 Pesaro

2' Liberi per Beverly che fa 1/2: 4-3 Pesaro

3' Mockevicius in alley-oop: 12-3 Pesaro, Diana chiama time out

3' Beverly in alley oop su servizio di Hamilton: 12-5 Pesaro

3' McCree vince un uno contro uno con Hamilton: 14-5 Pesaro

4' Vitali innesca Beverly: 14-7 Pesaro

5' Due punti in contropiede per Cunningham: 14-9 Pesaro

5' Due punti facili per Mockevicius e poi tripla di McCree: 19-9 Pesaro

6' Ancora una tripla di McCree che la Germani non riesce a battezzare: 22-9 Pesaro

6' Hamilton interrompe l'emoragia: 22-11

7' Mockevicius in tap in: 24-11 Pesaro

8' Canestro di Zerini: 24-13

9' Due liberi di Sacchetti: 24-15

10' Ennesimo rimbalzo offensivo conquistato da Pesaro: primi due punti per Shashkov: 26-15

10' Schiacciata di Cunningham: 26-17

