Verso Cagliari-Brescia, ecco l'intervento integrale di Corini

Un avvio di campionato in salita. Con assenze di peso e scelte tattiche passibili di revisioni obbligate. Così Eugenio Corini da Bagnolo Mella ha espresso la sua visione della sfida che attende il Brescia in Sardegna nella conferenza pre-partita della sfida d'esordio per il Brescia in serie A.

Vi proponiamo la registrazione integrale dell'intervento e delle risposte rese ai cronisti dal tecnico bresciano.

