Vela: Twister Sterilgarda di Flavio Bocchio vince a Torbole nei Dolphin81

I monotipi delle classi Protagonist7.50 e Dolphin81 sono stati gli attori principali delle regate zonali gardesane nel week end appena concluso a calendario della Federazione Italiana Vela XIV Zona.

I Protagonist7.50 si sono dati appuntamento all’Acquafresca Sport Center di Brenzone dove hanno portato a termine un totale di quattro prove in regime di brezza.Tra i quattordici team in regata a vincere è quello capitanato dall’atleta del Circolo Nautico Brenzone Luca Brighenti su Nexis 2 che si aggiudica anche il premio come primo armatore-timoniere. Secondo in classifica è El Moro della Fraglia Vela Desenzano di Luca Pavoni con al timone Enrico Sinibaldi che conferma l’ottimo stato di forma dopo la vittoria al Campionato ORC. In terza posizione si piazza General Lee ITA53 Sail Team portacolori della Canottieri Garda Salò di Patrizia Anele con Mauro Spagnoli al timone che chiude la serie con un bel primo nel secondo giorno di regata. Prossima tappa del circuito Bossong Sailing Series sarà al Trofeo Avesani organizzato dal Circolo Nautico Brenzone il 4 e 5 maggio.

Trofeo Ettore Santarelli

Altro bel campo di regata quello di Torbole dove a dare spettacolo è stata una flotta di 13 Dolphin81 a forte trazione e tradizione bresciana per il Trofeo Ettore Santarelli a ricordo del progettista. Le condizioni sono state ottime in entrambi i giorni di regata con vento tra i 10 e 18 nodi con cinque prove portate a termine per l’organizzazione del Circolo Vela Torbole.

È la Fraglia Vela Desenzano a occupare tutto il podio e a imporsi con Twister Sterilgarda, team in super forma capitanato da Flavio Bocchio con un netto di 8 punti mentre Baraimbo di Michele Pavoni si fa sotto in seconda posizione con un netto di 10 e a pari punteggio con Back in Black di Pietro Parisi che occupa la terza piazza.A ridosso del podio a 13 punti l’armatore timoniere Luca Nassini con Achab del Circolo Nautico Gargnano. Scorrendo la classifica salta all’occhio l’umento dei valori dell’intera flotta con punteggi sempre più vicini. Grande crescita di OciEsse di Gianni Giordo per i colori dell’Associazione Nautica Sebina con buoni parziali iniziali, ma penalizzato da una squalifica in race 3 e una partenza anticipata in race 5 che lo hanno fatto scivolare in ottava posizione.

Prossimo appuntamento per il circuito Maxi Dolphin-Lake Garda Series 2024 è al Circolo Vela Gargnano il 18 e 19 maggio per la storica Gentlemen’s Cup.