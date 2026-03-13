Vela: Salvatore-Rizzi fanno en plein in acque sarde

Dominio assoluto di Emilia Salvatore e Pietro Rizzi, atleti della Canottieri Garda Salò, che alla prima regata nazionale 29er disputata a Quartu Sant’Elena, nel Golfo di Cagliari, hanno inanellato otto primi posti nelle otto prove disputate. L’appuntamento, organizzato dalla Polisportiva Mare Quartu tra giovedì e domenica, ha visto 38 equipaggi partecipanti provenienti da tutta Italia.

Vento e brezza

Il forte vento e le condizioni meteo difficili non hanno consentito alcuna prova nei primi due giorni di regata, mentre grazie alla brezza sostenuta del fine settimana si sono svolte otto prove complessive.

Con ben 19 punti di distacco in classifica, i portacolori salodiani hanno prevalso su Bianca Marchesini e Lucia Finato (Fraglia Vela Riva) e su Giulio Mattanini e Francesco Naccari Carlizzi (Yc Punta Ala). Buon risultato anche per Margherita Martarelli e Camilla Ceruti, l’equipaggio della Canottieri Garda Salò, che ha chiuso al settimo posto assoluto e al terzo posto nella classifica femminile.

Le parole

«Il risultato netto di Salvatore e Rizzi conferma la loro determinazione, ma anche la qualità tecnica della scuola velica gardesana e l’ottimo lavoro del circolo e dell’allenatore Enrico Fonda nella crescita degli atleti – commenta Domenico Foschini, consigliere federale Fiv e coordinatore delle Attività giovanili –. Un segnale positivo per l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni, anche in prospettiva internazionale».

La regata rappresenta infatti il primo importante confronto stagionale a livello nazionale per la classe 29er, skiff giovanile noto per la velocità e le planate, che richiede una stretta coordinazione tra prodiere e timoniere.

Per Salvatore-Rizzi, che sono in barca insieme da pochi mesi e già hanno trovato il giusto equilibrio, questa è la seconda vittoria della stagione dopo il primo posto nella categoria mixed, e il secondo posto assoluto, alla seconda tappa dell’Eurocup, che si è tenuta a Valencia poco meno di un mese fa.

Il prossimo appuntamento per la classe 29er è fissato dal 17 al 19 aprile a Riva del Garda, organizzato dalla Fraglia Vela Riva, dove è prevista una nutrita partecipazione di atleti gardesani.