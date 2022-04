Vela, la meglio gioventù del lago di Garda

Grande festa per i velisti dell'area lacustre della XIV Zona della Federazione Italiana Vela (Garda e le sue province) con tanti premiati in occasione dell'incontro ospitato nelle sale del Centro Nautico di Bardolino, lungo la riva veneta del lago di Garda, ospiti del presidente Ruggero Pozzani. A premiare per la Zona c'erano Rodolfo Bergamaschi, presidente del Comitato, il colonnello Carmelo Paroli (Giudici) e Mattia Pagani (Tecnico Zonale).

Tra i bresciani, in ambito internazionale si sono distinti Emilia Salvatore (Fraglia Desenzano), 5° Europeo Optimist e 2° a Squadre, Letizia Angela Tonoli e Annalisa Vicentini (Cv Gargnano), Campionesse Mondiali e d'Italia femminile con il doppio Rs Feva, Jesper Karlsen (Toscolano-Maderno) e Marta Pisoni (Canottieri Garda), più molti altri giovanissimi di Bolzano, Trento e Verona. Molti di questi giovani sono già passati in altre squadre agonistiche e in altre classi.

Tutti i premiati bresciani

In ambito Zonale questo il lungo elenco di tutti i velisti che hanno ottenuto un riconoscimento: Emanule Colllia (Fv Desenzano) Zonale Optimist, Emilia Salvatore (Fv Desenzano) Zonale Optimist, Elena Loda (Fv Desenzano), Andrea Goffi Zonale Optimist Under 11, Sara Goffi Zonale Under 11, Ginevra Rovaglia, Marta Pisoni (tutti Canottieri Garda), Paolo Rapuzzi (Cv Gargnano) Zonale Rs Feva. Ora per molti di questi ragazzi è tempo di Meeting Pasquali. Uno, quello dei 29Er già corso e vinto dalla coppia trentino-bresciana Alex De Murtas e Giovanni Santi. Alla Fraglia Vela Riva sarà la volta dell'affollato Meeting del Garda con tantissimi partecipanti e con tutte le Nazioni del mondo velico.

La prossima stagione

Tornano tutte le regate per gli Under 19, l'appuntamento è con i Meeting Pasquali. Si è iniziato ad Arco con l'acrobatico 29Er (Vinto dalla coppia trentino-bresciana Alex de Murtas - Giovanni Santi) . Si proseguirà ora con il singolo Europa e soprattutto con l'affollato Easter Meeting dell'Optimist alla Fraglia Vela Riva.

