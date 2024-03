Vela, El Moro si aggiudica il Campionato Nazionale Orc Minialtura Area Laghi 2024

Ben quarantacinque team in regata hanno partecipato al Campionato Nazionale ORC Minialtura area laghi organizzato dalla Fraglia Vela Desenzano in collaborazione con lo Yacht Parma dal 22 al 24 Marzo e che ha assegnato lo scudetto di categoria della Federazione Italiana Vela.

La due giorni

Il primo giorno è stato dedicato alla procedure di perfezionamento delle iscrizioni con stazze di tutte le imbarcazioni in regata e skipper meeting, mentre tre sono state le prove a bastone portate a termine il sabato con un buon meteo e vento tra i 10 e 15 nodi. La lunga si è corsa la domenica sulla rotta Desenzano, Moniga, San Sivino, Moniga San Sivino e arrivo a Desenzano. Le condizioni della lunga sono state più complicate e variabili e alla fine della giornata non è stato possibile dare lo start alla quinta e ultima prova a bastone nonostante l’impegno del comitato di regata.

I vincitori

La Canottieri Garda Salò vince il titolo con quattordici punti grazie a El Moro (Protagonist 7.50) di Luca Pavoni con al timone Enrico Sinibaldi. In seconda e terza posizione due equipaggi della Fraglia Vela Desenzano rispettivamente con l’unico Ufo22 in regata La Dolce Vita di Salvatore Granato timonato da Alessandro Archetti a 20 punti e vicinissimo a 20.5 punti Twister (Dolphin81) di Flavio Bocchio con alla barra Carlo Fracassoli.

Nella suddivisione per classi primo in classifica tra i diciassette Dolphin81 è Twister di Flavio Bocchio già terzo in generale e primo nella Long Distance tra la suddivisione M1,in seconda posizione Baraimbo di Razzi-Imperadori con al timone Giovanni Pizzati e chiude il podio Stenella di Niccolò Crestana con Pierluigi Omboni. Qui è stato dominio incontrastato dei forti team della Fraglia Vela Desenzano. Quindici i Protagonist 7.50 tra le boe e a far man bassa è ancora la Canottieri Garda Salò con il già scudettato minialtura orc El Moro anche primo assoluto nella Long Distance inseguito da General Lee di Patrizia Anele con il timoniere Mauro Spagnoli e terzo è Whisper dell’armatore-timoniere Andrea Taddei. Primo nei Surprise è Speedy di Bruno Bottacini per lo Yacht Club Torri mentre nei Fun dal Trasimeno lo è Viva2 di Giovanni Fico. La lunga in classe R va ad Essenziale della Fraglia Peschiera di Alessandro Mango con Dario Mamone al timone.