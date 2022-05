Vela, dal Garda alla Francia settimana con tante sfide

Regata nazionale per il doppio Rs Feva nelle acque veronesi di Castelletto di Brenzone. Dopo 4 manche la vittoria finale è andato al team di casa con Alex Brighenti e Clarissa Vedovelli.

Secondi ma a pari punti sono finiti i fratelli Annalisa e Alessio Vicentini (Cv Gargnano), primi equipaggio Family, terzi Valentina Veronesi e Lucia Finato, prime tra le ragazze. Quarti sono i gemelli Giovanni e Francesco Arosio (Cv Gargnano) e quinti Guido Usardi e Alberto Schioppetti (Cvt Maderno), ma aggregati alla squadra di Gargnano. La flotta Rs Feva si ritroverà lungo le rive del Garda bresciano dal 2 al 3 luglio con il Summer Meeting-Trofeo Centrale del latte di Brescia.

Sul mare della Toscana di Punta Ala erano di scena le flotte acrobatiche giovanili Under 19, con il doppio 29Er e il catamarano Nacra 15. Nel 29Er cè ontinuato il dominio dell'equipaggio veneto-pugliese composto da Zeno Marchesini (Malcesine) e Carlo Vittoli (Bari). I due hanno vinto davanti al team trentino-bresciano composto dal rivano Alex de Murtas e Giovanni Santi della Canottieri Garda Salò. Quinto è l'equipaggio misto composto da Walter Bonizzoli e Giulia Bartolozzi; al 12° posto Elena Podavini e Alessandra Cicogna, quarte tra le ragazze.

Continua anche la campagna per il ritorno della vela alle Paralimpiadi. Tra queste iniziative c'è in questa settimana un affollato Campionato Europeo 2.4mR. Si sta correndo nelle acque atlantiche di Quiberon, in Bretagna (Francia).

Tra coloro che competono per il podio c'è Damien Seguin, il transalpino tre volte medaglia paralimpica – con l’oro ad Atene e Rio e l’argento a Pechino – e cinque volte campione del mondo, che l’anno scorso è diventato il primo velista paralimpico a partecipare alla Vendée Globe, il giro del mondo in solitario e senza scalo. A rappresentare l'Italia e il lago di Garda c'è Antonio Squizzato della Canottieri Garda Salò che conta presenze a ben tre edizioni delle Paralimpiadi.

