Vela, campionato 15 Zone FIV: vince il team a trazione bresciana

Sole e vento leggero hanno caratterizzato il campionato delle quindici Zone FIV ospitato al Porto Turistico di Roma Ostia, organizzato dalla IV Zona Lazio con il supporto tecnico della Lega Navale Italiana Sezione Lido di Ostia.

La gara

I tredici team iscritti su quindici previsti si sono sfidati alternandosi a bordo di sei Este24. Dopo due giorni di regate arbitrate in mare nel segno della sportività a imporsi è la squadra della XIV Zona Trentino Alto Adige-Lago di Garda guidata dal team leader Paolo Moccia della Società Canottieri Garda Salò. Della stessa compagine il timoniere Fabio Larcher coadiuvato dal fratello Diego e dal duo Fabrizio Albini-Andrea Francesca Dall’Ora del Circolo Vela Gargnano.

Pari punti con i primi ma argento per la IV Zona Lazio (Attili-Centrone-Iacchia-Mustacchi) e bronzo per l’XI Zona Emilia Romagna (Bressan-Asioli-Scalzulli-Sampieri).

A premiare è stato il presidente della FIV Francesco Ettorre, che ha rimarcato l’importanza del campionato in quanto momento di confronto e aggregazione dei vari territori e opportunità di mettere in mostra i migliori prospetti del panorama velico zonale. È stata anche l’occasione per ricordare i successi alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha detto, con l’oro nel Nacra misto di Tita-Banti e quello nel windsurf iQfoil di Marta Maggetti, senza dimenticare i sei ori e titoli iridati più Nations Trophy agli Youth Worlds sul Garda a luglio.

Stagione ricca di risultati

Per la XIV Zona Trentino Alto Adige-Lago di Garda presieduta dal bresciano Rodolfo Bergamaschi e per il movimento velico del territorio si tratta di un altro successo di rilievo in una stagione ricca di risultati di vertice.

Ora è tempo di regate autunno-inverno con la prima tappa che si è corsa sull’Iseo, organizzata dall’Associazione Nautica Sebina e dal Circolo Vela Sarnico. Una bella brezza attorno ai dieci nodi e un tiepido sole ha permesso a Dinghy 12, Ufo22 e Orc di concludere le tre prove in programma domenica 3 novembre.

La classifica provvisoria Dinghy 12 vede al comando Pierluigi Puthod del Circolo Velico Tivano che precede il compagno di circolo Gianluigi Rudoni e Luciano Landi del Circolo Vela Bellano. Negli Ufo22 primo è Jack Sparrow dell’ANS (Vitali, Quarenghi, Gualandris), poi Turboden (Porro, Fracchia, Bertuzzi) e Ronin (Pezzoni, Pizzuto, Tortelli). Nell’ORC provvisoriamente in testa è l’Asso99 Old Simo.