Pilati vince la Centomiglia: «Il Garda è il paradiso della vela»

Simone Bottura

Lo skipper della Triade sail academy: «Il Peler è stato dalla nostra parte. Il format dei due giorni consecutivi di regata mi piace molto»

Matteo Pilati insieme a Jana Germani - © www.giornaledibrescia.it

Quinta vittoria alla Centomiglia, la settima al Gorla, per lo skipper veronese Matteo Pilati. Non c’è stata storia, il secondo classificato è arrivato al traguardo un’ora dopo Triade. Matteo Pilati trionfa nella Centomiglia con un equipaggio bresciano Che regata è stata? «Oggi (ieri, ndr) il Peler è stato dalla nostra parte. Se escludiamo la bonaccia al momento della partenza, c’è sempre stato un bel vento, dai 15 ai 20 nodi». Che velocità avete raggiunto in regata? «Abbiamo toccato una punta ma