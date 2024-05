Paolo Masserdotti vince nei Dolphin 81 la Gentlemen’s Cup 2024

Un bel weekend di sole con vento tra otto e dodici nodi ha impreziosito la classica Gentlemen’s Cup organizzata dal Circolo Vela Gargnano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. In acqua cinquanta team distribuiti tra Dolphin 81, Protagonist 7.50, Asso 99, Fun e altri monotipi hanno corso il numero massimo di prove (6) previste dal programma decretando un successo sia sportivo che organizzativo.

Nel raggruppamento più numeroso dei Dolphin 81 si impone Paolo Masserdotti su S&You (Fraglia Vela Desenzano) davanti a Pierluigi Omboni (Circolo Vela Gargnano) e Pietro Parisi (Fraglia Vela Desenzano). Per la classe Dolphin è stata l’ultima regata di warm up prima del Campionato Italiano e Eurocup in programma dal 30 maggio al 2 giugno proprio sul campo di regata di Gargnano, dove si contenderanno il titolo i più forti equipaggi che hanno animato la classe nelle ultime stagioni e con new entry di spessore.

Tra i Protagonist a vincere in generale è Enrico Sinibaldi (Fraglia Vela Desenzano) inseguito da Mauro Spagnoli (Canottieri Garda Salò) e Lorenza Mariani (Canottieri Garda Salò).

Tra i gloriosi Asso 99 Andrea Farina (Circolo Nautico Brenzone) domina in assoluto con in seconda posizione Matteo Giovanelli (Circolo Vela Gargnano) e a completare il podio in terza posizione Alessandra Rossi (GDV LNI Garda).

Nei Fun e altri monotipi i primi tre in classifica sono tutti del Circolo Vela Toscolano Maderno: rispettivamente in prima posizione Alberto Azzi e a seguire Paolo Tagliani e Stefano Menoni.

La Gentlemen’s Cup è stata anche l’occasione di ripartenza del nuovo corso con Francesco Capuccini ritornato alla presidenza del Circolo Vela Gargnano subentrando a Lorenzo Tonini che ha retto il sodalizio della grande Centomiglia per due mandati consecutivi. Capuccini già presidente dal 2012 al 2017 è una figura nota del territorio per essere stato anche direttore Sportivo della XIVZona (2008-2012) sotto la guida del consigliere federale Domenico Foschini nonché direttore sportivo dell’Associazione tra i Circoli che tanti titoli italiani e internazionali ha portato alla vela bresciana. La vicepresidenza e direzione sportiva è stata affidata a Marco Schirato. Francesco Capuccini sarà affiancato nel triennio 2024-2026 dai consiglieri Giuliana Collini, Roberto Bini, Oscar Fusi Cosciani, Luigi Cunico, Piergiacomo Castellani e Filippo Rossi.