La carica dei mille al Meeting internazionale di Pasqua

La Pasqua del lago di Garda, quasi certamente, ci regalerà una favola che solo lo sport è capace di raccontare. Nella giornata pasquale scopriremo i nomi dei vincitori della 40esima edizione del Meeting del Garda della classi Optimist. In verità hanno già vinto i 1100 partecipanti, così come vuole lo spirito olimpico. In testa alla classifica c'è poi Sviatoslav Madonich, 14 enne, della squadra dei giovani Ucraini approdati poco meno di un mese va sulle rive del Garda Trentino.

Sviatoslav sfiderà nella finale della Gold Fleet lo statunitense James Pine, il gardesano Alberto Avanzini del Centro Nautico di Bardolino, il lituano Erik Scheidt, figlio di ben 6 medaglie olimpiche grazie a papà Robert (che con il suo Laser ha seguito tutte le regate) e mamma Gintare. Tra le ragazze ci sono Victoria de Murtas (Riva) e Anna Avanzini (Bardolino).

Ci sono anche i piccoli di 9 anni

Tra i piccoli ma agguerriti Cadetti (età tra i nove ed i dieci anni) dopo due prove il leader è Antonino Mortillaro del Velaclub Palermo, seguito da Filippo Noto e Casper Ramm-Ericson. Vittoria Berteotti è quarta overall e prima femminile, seguita da nel ranking riservato alle bambine da Mia Paoletti del CV Portocivitanova e da Ginevra Rovaglia del CN Bardolino. È una regata, da vivere come una festa.

I bresciani tra i Mille

Ci sono anche i bresciani che risultano essere (salvo omissioni) per la Lega Navale Brescia-Desenzano: Giacomo Bonzio, Nicolò Moltrasio, Giorgio Gandolfi; per la Fraglia Vela Desenzano: Emilia Salvatore, Emanuele Collia, Ianni Margherita, Clara Vavassori, Luca Stefanni; per il Circolo Vela Gargnano: Francesco Bò, Tito Scontrino, Francesco Baccari, Giacomo Arosio. Per tutti sarà una Pasqua sul lago

