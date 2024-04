Il polacco Surowiec fa sua l’A-Cat Easter Regatta Univela

È partita con il vento in poppa la stagione di regate a Campione del Garda per l’organizzazione di «Univela» sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

A dare il via a un ricco calendario di regate ed eventi la «A-Cat Easter Regatta» che si è corsa dal 5 al 7 aprile in uno dei più bei scenari del lago di Garda meta di incontro per gli amanti degli sport acquatici in generale e con la vela nel sangue in particolare.

La A-Cat Easter Regatta, dedicata ai catamarani «volanti» ha visto la partecipazione di atleti di caratura mondiale come il campione in carica Jacub Surowiec e quello mondiale 2022 Ravi Parent con un mix di atleti italiani di tradizione come Lamberto Cesari e Paolo Penco amici storici del «papà» delle vele per classe A il compianto Giorgio Zuccoli, tra i più grandi interpreti del navigare su due scafi.

I trentatre atleti in gara hanno dato vita a tre giorni di regate avvincenti grazie anche alle favorevoli condizioni meteo e agli scenari mozzafiato che la sponda bresciana sa offrire. A primeggiare in questa edizione della Easter Regatta è stato il polacco Jacub Surowiec, campione mondiale in carica 2023. Al secondo posto l’americano Ravi Parent del New York Yacht Club, club tra i più influenti del mondo

In corsa all’America’s Cup 2024 dove ritroviamo il prodiere storico di Giorgio Zuccoli, Angelo Glisoni di Three60 fornitore delle Wing di American Magic con le aziende bresciane SCS Stampi e Claren Tools.

Lo svizzero Robin Mader termina la regata in terza posizione. Bene anche gli italiani Lamberto Cesari del Centro Nautico Bardolino, Paolo Penco della Associazione Nautica Sebina e Giovanni Fantasia che si sono piazzati rispettivamente al 4°, 5° e 7° posto e prenotano il podio al prossimo Campionato Italiano Cat-A che si correrà nelle acque sebine dal 14 al 16 giugno. Nella categoria classic quella non volante la vittoria è andata al tedesco Moritz Weis mentre la prima in classifica femminile è la tedesca Katrin Brunner. Sempre a Campione Univela è in corso l’A-Cat Foiling Clinic di Tymoteusz Bendyk. I Cat-A faranno ritorno a Campione del Garda dal 4 al 6 ottobre per l’A-Cat Trofeo Univela.

Da non perdere il più vicino appuntamento il 20 e 21 aprile dove a dare spettacolo saranno i volanti Moth per il «Moth Spring Championship».