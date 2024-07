Il Nastro Rosa Tour alle Fiamme Gialle, nel team anche i bresciani Zucchetti e Porro

La suggestiva sede dell’Arsenale a Venezia ha ospitato sabato 20 luglio la cerimonia conclusiva della quarta edizione del «Marina Militare Nastro Rosa Tour»,organizzato da Difesa Servizi spa, in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, della Federazione Italiana Vela e il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La vittoria assoluta è andata al Team delle Fiamme Gialle della Sezione Vela di Gaeta nell’anno del 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Al secondo posto la Marina Militare seguita dal Royal Ocean Racing Club.

L’evento, partito il 16 giugno da Genova, ha toccato le località costiere di Sanremo, La Maddalena, Gaeta (tappa del Grifone dedicata alla Guardia di Finanza per il legame storico con la città tirrenica,sede dal 1948 della Scuola Nautica e del IV Nucleo Atleti), Catanzaro, Durazzo in Albania, Vieste, San Benedetto del Tronto e Chioggia, concludendosi a Venezia il 20 luglio,dopo una percorrenza di circa 1500 miglia nautiche. La classifica generale è stata stilata considerando i risultati delle regate offshore con il «Figaro3» e in inshore con i volanti Waszp e Wing Foil.

I bresciani

Nel team delle fiamme gialle i bresciani Pietro Zucchetti, olimpico a Londra 2012 e a Rio 2016 impegnato nelle regate d’altura, e Margherita Porro nella specialità del singolo volante con la bergamasca Alessandra Dubbini, Guido Antar Vigna, Paolo Cian, Francesco Marrai, Filippo Baldassari, Fabio Montefusco, Sofia Giunchiglia, Vittorio Rosso, Ernesto de Amicis, il direttore tecnico Pierluigi Fornelli e il Team Leader Francesco Nerone. Le regate sono state supportate a terra da Giuseppe Brizzi, Nicola Ferrone, Giuseppe d’Urso e Irene Pregliasco.La premiazione è avvenuta alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro.

Il Nastro Rosa Tour ha riproposto il famoso «Giro d’Italia a Vela» degli anni 80 di Cino Rizzi che utilizzava l’imbarcazione Giro34 del cantiere franciacortino Maxi Dolphin.

Trans Benaco

Dalle regate d'altura di mare a quelle di lago parte sabato 27 luglio alle 10 la 38esima Trans Benaco Cruise Race organizzata dal Circolo Nautico Portese che compie quest’anno 40 anni. Il percorso sempre molto apprezzato dagli appassionati di vela prevede la partenza dal porto di Portese con arrivo a Riva del Garda com’era tradizione, cena, pernottamento e ritorno sulla stessa rotta il giorno successivo.

L’obiettivo da sempre dichiarato dagli organizzatori è quello di coniugare il sano divertimento allo sport della vela in un ambiente, quello del Benaco, di straordinaria bellezza. In sintesi, Trans Benaco è sia una vera regata che un’apprezzata festa per skippers e marinai ma anche occasione per fare nascere e stimolare la voglia di praticare lo sport velico. L’evento è organizzato con la collaborazione della Canottieri Garda Salò, Circolo Vela Toscolano Maderno, Polisportiva San Felice Del Benaco, Fraglia Vela Riva, Federazione Italiana Vela.