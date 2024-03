Il maltempo non ha scalfito il successo del Trofeo Bianchi-Alpe del Garda

Al Circolo Vela Gargnano si è corso nel fine settimana del 9 e 10 marzo il 46esimo Trofeo Bianchi-Alpe del Garda, manifestazione sotto l’egida di Federvela che ha dato ufficialmente il via alla lunga stagione di regate dello storico circolo del benaco bresciano. Nonostante un fine settimana con previsioni di meteo avverso una interessante flotta di 18 Dolphin81, 14 Protagonist7.50 e 5 Asso99 hanno dato spettacolo nell’unico giorno di regata del sabato con due belle e combattute prove a bastone seppur con vento leggero da sud attorno ai 6/7 nodi di intensità.

Saggiamente annullata dal comitato organizzatore in accordo con le classi partecipanti invece la regata costiera in programma domenica per le condizioni meteo previste in forte peggioramento e dopo aver anche consultato la Guardia Costiera di Salò.

Dolphin 81

È la classe Dolphin81 a confermare e consolidare numeri già evidenziati durante l’invernale di Desenzano e che si conferma leader anche in questa prima fase di inizio stagione. Il podio è tutto targato Fraglia Vela Desenzano con Back in Black di Francesco Anselmi timonato da Pietro Parisi in prima posizione e a seguire Insolente di Perani-Marini(primo timoniere-armatore). Chiude il podio Stenella di Crestana timonata da Pierluigi Omboni. Per un solo punto è escluso il sempre competitivo Luca Nassini sul suo Achab portacolori del circolo organizzatore. «Sono estremamente contento nel vedere anche nuovi armatori affacciarsi nel mondo del Dolphin81 e do il benvenuto a Ravelli (Ita25) che arriva dall’Associazione Nautica Sebina,Vallivero(Ita125) e Ferretti (Ita61).Mi aspetto quest’anno regate dove i pretendenti di alta classifica saranno tantissimi», il commento a margine delle premiazioni del presidente di classe Francesco Crippa.

Protagonist 7.50

Di buon auspicio anche i numeri della classe Protagonist 7.50 che scende in acqua con ben 14 armi in regata. Vittoria per El Moro di Enrico Sinibaldi della Fraglia Desenzano. La Canottieri Salò piazza in seconda posizione e a pari punti con il primo General Lee di Mauro Spagnoli mentre terzo è Rilù di Tommasino Fusato del Circolo Nautico Brenzone. Nello storico Asso99 si impone Diavolasso di Andrea Farina del Circolo Nautico Brenzone e in seconda posizione sempre dello stesso circolo troviamo Gradasso di Francesco Viel. Chiude il podio Confusione di Raffaele Bonatti del Circolo Vela Gargnano.In regata si è presentata anche la bella «Stradivaria» della famiglia Rossi. Svelato a sorpresa nel corso delle premiazioni l’abbigliamento e il logo della 74esima Centomiglia.