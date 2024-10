Franco Niggeler con il suo KuKa 3 vince a Malta

È il portacolori dell’Associazione Nautica Sebina Franco Niggeler a vincere in Orc la 45esima edizione della Rolex Middle Sea Race, regata tra le più prestigiose al mondo che prevede partenza e arrivo a Malta dopo aver circumnavigato in senso antiorario la Sicilia, lasciando a sinistra Pantelleria e Lampedusa prima di far rientro sotto le mura di La Valletta.

La gara

Sulla linea di partenza una flotta di 112 yacht che hanno affrontato condizioni meteo molto severe con celle temporalesche e vento anche oltre i 60 nodi. Condizioni che hanno causato danni e molti ritiri, tra cui quello del vincitore della scorsa edizione, il Wally ’93 Bullit con a bordo anche il timoniere di Luna Rossa, Checco Bruni, alla sua prima Rolex Middle Sea Race.

La vittoria in tempo reale è andata al Maxi 100 di Hong Kong Scallywag dopo un serrato duello per oltre 600 miglia con l’ex Alfa Romeo di 100 piedi Black Jack.

Primo in Orc

Il Cookson 50 KuKa 3 di Franco Niggeler ha tagliato il traguardo terzo assoluto in Irc e primo in Orc con a bordo un team di grande valore composto da Sandro Montefusco, Pietro D’Alì, Francesco Di Caprio, Filippo Ardito, Massimo Farina, Salvatore Pavoni, Samuele Nicolettis, Pietro Luciani e Andrea Visentini, mentre lo skipper è l’australiano Mitch Booth, vincitore di due medaglie olimpiche sul Tornado e ben noto anche ai bresciani per aver dominato la Centomiglia del record sulla rossa Dimore con Giorgio Zuccoli e Angelo Glisoni nel 1993.

Le parole di Niggeler

Intervistato durante la premiazione Franco Niggeler ha dichiarato: «Vengo sempre con piacere alla Rolex Middle Sea Race,sono un veterano della regata. Quest’anno il temporale improvviso ha reso più difficili le prime ore, abbiamo dovuto essere meno regatanti e più marinai. Ciò detto, è stato comunque meraviglioso. Siamo fieri di aver vinto in Orc, la nostra barca è stata progettata più di 20 anni fa, nel 2003, e abbiamo lavorato duramente per mantenerla competitiva. Per avere successo è necessario essere un team forte e coeso. Abbiamo dimostrato di esserlo, ecco perché mi sento così orgoglioso».

Annunciata anche la partenza della 46esima edizione della Rolex Middle Sea Race: è in programma sabato 18 ottobre 2025.