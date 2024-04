Corsi, camp e regate: il calendario 2024 di Univela Sailing di Campione del Garda

La vela che fa bene al corpo e all’anima, a contatto con la natura. Tutto questo è Univela Sailing di Campione del Garda che ha presentato il calendario 2024 di attività tra regate, formazione e beneficenza con la vela terapia.

Le regate portano sul Lago di Garda atleti di livello internazionale, con un mix di formati e classi. L’Hobie Cat European Championship dal 16 al 26 luglio, è l’evento di punta. Tristano Vacondio, race director di Univela Sailing spiega: «Quest’anno organizzeremo 13 regate. Il campionato europeo di Hobie Cat porterà cento equipaggi sul lago. Le altre dodici sono di livello nazionale e internazionale. Le regate sono importanti perché ci permettono di assumere persone di altissimo livello e di dedicarci anche alla beneficenza e alla formazione». Rodolfo Bergamaschi di Federvela aggiunge: «Il lago di Garda ospita sempre tantissime regate. Univela per chi fa sport vuol dire trovare anche l’accoglienza».

Vela come terapia

La vela come terapia è un’altra delle attività cui Univela si dedica con passione. Dal 2012 collabora con Ail Brescia e anche quest’anno permetterà a bambini e adulti ammalati di leucemia di assaporare le emozioni della vela e del vento. Il presidente della sezione bresciana e vice presidente nazionale di Ail, Giuseppe Navoni, racconta: «Il camp di Univela è aperto a tutti i malati oncoematologici italiani. Nel 2009 iniziammo l’avventura di Sognando Itaca proprio da Campione del Garda. Quest’anno partiremo da Genova e a Cagliari incontreremo il team di Luna Rossa. Il camp è un luogo straordinario per il mix di sport, accoglienza e natura, che è terapeutica».

Con l’innovativo progetto «Pesci fuor d’acqua», inoltre trecento ragazzi dai 15 ai 35 anni, provenienti da contesti di isolamento sociale, saranno coinvolti in attività sportive, culturali ed educative, corsi di fotografia, teatro e lezioni sulla natura a Campione del Garda e Idro.

Corsi e camp per tutti

Altro obiettivo sarà contribuire a preservare la bellezza del lago e del territorio. Univela, nata come centro di preparazione olimpica, da sempre si occupa di formazione. La sua scuola ufficiale di vela, «Campione sailing», offre un panorama di corsi e camp di tutti i livelli e ogni anno un migliaio di persone si avvicinano al mondo velistico grazie agli istruttori della scuola. Nel 2024 inoltre è nato il progetto «Goa: Garda Optimist Academy» che vede la collaborazione del tecnico della nazionale italiana di Optimist Marcello Meringolo: saranno organizzati dieci clinic, ovvero seminari, con top coach per la classe Optimist che introduce alla vela ragazzini dai 6 ai 15 anni. Pronto a solcare le acque del lago è anche Garda Match Race Academy con la coach Irene Bezzi per affinare le competenze dei partecipanti nel match racing e trasformare gli aspiranti velisti in campioni del mare aperto.

Senza dimenticare la scuola di kite e wing «Gks: Garda Kite Surf», considerata da sempre un’istituzione per tutti gli appassionati e i Travel Sail camp per i ragazzi organizzati con il Wwf. «Wwf Travel è il tour operator del Wwf, organizza camp estivi, vacanze, soggiorni di tipo naturalistico per i ragazzi - ricorda Elisabetta Freuli, responsabile Camp estivi per Wwf Travel - . Il focus è l’educazione ambientale e al turismo. Campione è una delle sessanta località di pregio con cui collaboriamo. Univela ha una grandissima apertura alla ricerca all’innovazione, allo sport in natura e alle istanze di carattere sociale». Alberto Bertagna, consigliere delegato allo Sport della Provincia sottolinea: «Queste iniziative valorizzano il lago di Garda e le eccellenze sportive». Conferma Lara Magoni, sottosegretario regionale allo Sport e alle Politiche giovanili: «Brescia è una provincia molto attiva nello sport e nel sociale». E lo dimostra Univela Sailing. Francesca Frigerio di Unpli Lombardia - Coordinamento Pro Loco Bresciane chiude: «Con Univela abbiamo iniziato una proficua collaborazione per la promozione del territorio e degli sport di lago e per gli eventi che coinvolgono le persone con disabilità».