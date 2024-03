Conti, Porro e Gallinaro entrano nel Team Youth&Women di Luna Rossa Prada Pirelli

Sono stati comunicati a Cagliari, nella sede del challenger italiano alla 37esima Coppa America, i nomi dei ragazzi e delle ragazze che prenderanno parte all’UniCredit Youth America’s Cup (17-26 settembre) e alla Puig Women’s America’s Cup (5-13 ottobre). Per Brescia ci saranno Giulia Conti, Margherita Porro e Guido Gallinaro che entrano così a far parte del Team Luna Rossa Prada Pirelli sotto il guidone del Circolo della Vela Sicilia.

Per quanto riguarda l’equipaggio femminile (che, come per i giovani, sarà selezionato su base giornaliera nei giorni di regata) con Giulia Conti e Margherita Porro le veliste convocate sono Maria Vittoria Marchesini, Giovanna Micol, Maria Giubilei, Giulia Fava e Alice Linussi.

Nella squadra giovanile under 25 con Guido Gallinaro ci saranno Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno, Stefano Dezulian, Rocco Falcone e Marco Gradoni quest’ultimo già membro del sailing team.

Le regate si correranno sui volanti AC40 già visti nelle regate preliminari 2023 con velocità prossime a superare anche i 50 nodi e che in questi mesi tutti i team di coppa stanno utilizzando per allenarsi in attesa dei vari imminenti degli AC75.

A Barcellona si scriverà la storia perché è la prima volta che ci saranno team Youth e Women a rappresentare i consorzi in regata che oltre al defender Emirates Team New Zealand cercheranno di vincere il trofeo più antico del mondo Ineos Britannia, Alinghi Red Bull Racing, NYYC American Magic, Orient Express Racing Team e Luna Rossa Prada Pirelli Team.

Oltre ai team ufficiali di coppa i nostri Youth e Women dovranno vedersela anche con squadre in rappresentanza di Spagna, Germania, Canada, Olanda, Svezia, Australia.

Dall’Iseo e dal Garda a Luna Rossa la vela bresciana e italiana sale a bordo di un mito nell’anno delle Olimpiadi di Parigi 2024 e degli Youth Sailing World Championships sul Lago di Garda.

Per il trio di timonieri bresciani si ufficializza così il risultato di una selezione dopo mesi di training e di test effettuati presso la base di Cagliari durante specifiche sessioni di allenamento, a terra e in mare.

«Sono molto contento delle scelte fatte, ma non è stato facile», spiega Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli. «La rosa dei candidati era molto valida, perché costituita da atleti con un ottimo background, che nella propria carriera hanno raggiunto importanti risultati a livello mondiale se non addirittura qualificazioni olimpiche. Alla fine abbiamo puntato sulle persone che ci sono sembrate più adatte a eccellere sull’AC40, il monotipo foiling con il quale si correranno le regate. In una scelta del genere si valutano non solo le caratteristiche tecnico-sportive, ma anche la passione, il carattere e la capacità di lavorare in team per raggiungere l’obiettivo comune. Adesso che abbiamo le squadre al completo, ci focalizzeremo sugli allenamenti e sul format di regata affinché i nostri velisti arrivino il più preparati possibile agli eventi di Barcellona».

«Sono estremamente soddisfatto di vedere le atlete e gli atleti italiani impegnati nel progetto Youth & Women America’s Cup che incarna l’eccellenza della vela. Sono sicuro che daranno il massimo per portare in alto il nome dell’Italia», commenta con grande soddisfazione il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre.