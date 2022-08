Aspettando la Centomiglia: storia, curiosità e gare in programma

La storia della Centomiglia ci porta al 1965, quando il catamarano d’Oltrape Exocet Senior, lungo poco più di 5 metri, vinse con i fratelli Bex. Fu la prima volta di un pluriscafo nel giro del Garda della Cento. Nel 1969 arrivava poi il Tornado con Fabio Albarelli e Gian Franco Oradini, carena che divenne olimpica fino ai Giochi di Pechino 2008.

Negli anni 2000 Centomiglia vara la Multicento, è il trofeo GiorgioZuccoli. Quest'anno sono annunciati gli M 32. Uno è già ormeggiato (a terra) al Circolo Vela. Lo scontro sarà così con le barche volanti, i 69F, soprattutto le carene austriache e svizzere della flotta dei Quant, più il Gonet, già terzo l'anno passato.

I Monotipi

La grande flotta si conferma quella dei Monotipi, dagli Asso 99 agli Ufetti, forse i Fun. Compresi i Protagonist. Il gruppo più affollato sarà quello dei Dolphin che ogni giorno aggiunge scafi e soprattutto coinvolge campioni titolati. Ultimi arrivi i giovani Campioni Mondiali dell'Ilca (il Laser) con il toscolanese Guido Gallinaro, i fratelli trentini Benini Floriani (tutti allievi del desenzanese Fabio Zeni), che saranno su una delle due barche della scuderia animata dai Bovolato, orfani del loro One Off Lb 10 in cantiere per una serie di significative modifiche nell'assetto.

Gallinaro andrà così ad aggiungersi ad una flotta che nelle ultime settimane ha registrato l'arrivo delle due barche targate Limone e visto in gara alla Trans x 2 con Andrea Corsato e il plurititolato Carlo Fracassoli con Escopazzo di Girardi. Sempre in questo gruppo sono già confermati i Campioni Italiani in carica di Baraimbo, i campioni delle Long distance di Twister, i bravi gentlemente con Insolente e il presidente della Classe Francesco Crippa con il suo N do it. Ai Dolphin si aggiungeranno gli altri monotipo lacustri e quelli di Austria, Germania e Svizzera.

30 anni di Raffica

L'equipaggio italo-sloveno di Raffica

Il maxilibera, oggi ungherese, di Raffica tornerà per i suoi 30 anni di regate e successi, tra Balaton, Garda, Costanza e Lemano. La carena porta la firma del cantiere gargnanese dei Patucelli. E nella sua lunga avventura agonistica ha avuto come skipper un giovanissimo Giancarlo Ballerini, lo sloveno Dusan Puh, Luca Valerio, Roberto Benamati, oltre all'attuale team ungherese. La Centomiglia Internazionale del Garda si corre sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, ha come partner logistici Visit Brescia e Consorzio Garda Lombardia, gode del contributo di Regione Lombardia.

Il programma

2/3 settembre: Prima Cento Junior

3 settembre: 72a Centomiglia (Nord) - 56° Trofeo Riccardo Gorla

4 settembre: 72° Centomiglia (Sud) - Trofeo conte Bettoni

10-11 settembre: 16° Childrenwindcup e Regata Capitali Cultura 2023

17-18 Settembre: Selezione Nazionale Coppa Dei Campioni Open Skiff

Il nuovo sito della Centomiglia (www.centomiglia.eu) si presenta con animazioni grafiche curate da Sergio Dall'Ora i 72 anni di leggende, della più longeva regata italiana.

