America’s cup, un tris bresciano con Luna Rossa

A Cagliari, nella sede del challenger italiano alla 37ª Coppa America, sono stati svelati i nomi dei giovani e delle ragazze che prenderanno parte all’Unicredit America’s Cup giovanile (17-26 settembre) e alla Puig America’s Cup femminile (5-13 ottobre). E per la Leonessa d’Italia ci saranno Giulia Conti, Margherita Porro e Guido Gallinaro, che entrano così a far parte del Team Luna Rossa Prada Pirelli sotto il guidone del Circolo della Vela Sicilia.

I team

Per quanto riguarda l’equipaggio femminile (che, come quello giovanile, sarà selezionato su base giornaliera) con Giulia Conti e Margherita Porro ci saranno Maria Vittoria Marchesini, Giovanna Micol, Maria Giubilei, Giulia Fava e Alice Linussi. Nella squadra giovanile Under 25 con Guido Gallinaro invece Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno, Stefano Dezulian, Rocco Falcone e Marco Gradoni, quest’ultimo già membro del team velistico principale.

Le regate si correranno sui volanti AC40 già visti nelle regate preliminari 2023 con velocità prossime a superare anche i 50 nodi e che in questi mesi tutti i team di coppa stanno utilizzando per allenarsi in attesa dei vari imminenti degli AC75. A Barcellona si scriverà la storia, perché è la prima volta che ci saranno team giovanili e femminile a rappresentare i consorzi in regata: oltre al defender Emirates team New Zealand cercheranno di vincere il trofeo più antico del mondo Ineos Britannia, Alinghi Red Bull racing, Nycc American Magic, Orient express racing team e Luna Rossa Prada Pirelli. Iscritte inoltre squadre in rappresentanza di Spagna, Germania, Canada, Olanda, Svezia, Australia.

Parabola

Dai laghi d’Iseo e di Garda a Luna Rossa, la vela bresciana sale a bordo di un’imbarcazione mitica nell’anno delle Olimpiadi e dei Mondiali giovanili che si terranno proprio sul lago di Garda.

Per il trio di timonieri bresciani la convocazione è il risultato di una dura selezione dopo mesi di allenamenti e di test effettuati nella base di Cagliari con sessioni a terra e in mare.

«Sono molto contento delle scelte fatte, ma non è stato facile - spiega Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa -. La rosa dei candidati era molto valida, perché costituita da atleti con un ottimo background, che nella propria carriera hanno raggiunto importanti risultati a livello mondiale se non, addirittura, qualificazioni olimpiche. Alla fine abbiamo puntato sulle persone che ci sono sembrate più adatte a eccellere sull’AC40, il monotipo foil che utilizzeremo nella regate. In una scelta del genere si valutano non solo le caratteristiche tecnico-sportive, ma anche la passione, il carattere e la capacità di lavorare in team per raggiungere l’obiettivo comune. Adesso che abbiamo le squadre al completo, ci focalizzeremo sugli allenamenti e sul format di regata, affinché i nostri velisti arrivino il più preparati possibile a Barcellona».

«Sono estremamente soddisfatto di vedere le atlete e gli atleti italiani impegnati nel progetto dell’America’s cup giovanile e femminile, che incarna l’eccellenza della vela. Sono sicuro che daranno il massimo per portare in alto il nome dell’Italia», commenta con soddisfazione il presidente della Federazione italiana vela Francesco Ettorre.