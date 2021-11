Un sabato con Brescia Calcio, Germani e An Brescia

Un primo sostanzioso il sabato, un secondo ricco e gustoso la domenica. Per gli appassionati di sport è una tavola apparecchiata da ristorante stellato quella di questo fine settimana.

Questo perché già sabato si parte con la serie B di calcio, la serie A di basket e la grande pallanuoto. Appuntamento alle 16.15 al Rigamonti per il Brescia, che affronta il Pordenone nella dodicesima giornata di campionato. Rondinelle cariche dopo il successo a Benevento e che vogliono conquistare la vittoria per cercare di insidiare il Pisa capolista e arrivare alla sosta del week end del 13-14 novembre con serenità. Attenzione però perchè il testa-coda con i ramarri ultimi in classifica può rappresentare delle insidie. Radiocronaca della sfida sulle frequenze di radio Bresciasette, cronaca testuale del match su questo sito, a seguire le interviste del post partita.

Alle 19 a Trento invece palla a due per la Germani Pallacanestro Brescia, galvanizzata dai tre successi di fila, l’ultimo contro la Fortitudo Bologna. Anche in questo caso radiocronaca della sfida su Bresciasette e cronaca testuale su questo sito.

Per la pallanuoto, l’An Brescia è attesa al riscatto dopo la sconfitta inattesa della scorsa settimana a Trieste. La squadra di Bovo ospita alle a Mompiano 15 Quinto, avversario alla portata dei campioni d’Italia.

Domenica riflettori sulla FeralpiSalò, che alle 17.30 al Turina ospita la Giana Erminio; i Leoni del Garda sono reduci dal pareggio a Trieste all’ultimo respiro e puntano al bottino pieno. Giornata piena anche per le altre categorie dalla serie D alla Terza: proprio in serie D spicca il derby Desenzano Calvina-Breno.

Nel basket in campo l’Agribrtocchi Orzinuovi nella serie A2 maschile, l’Rmb Brixia nella serie A2 femminile, la LuxArm Lumezzane nella serie B maschile.

Attenzione anche al rugby, perché al San Michele alle 15 arrivano i campioni d’Italia: il Transvecta Calvisano infatti ospita il Petrarca Padova, una gara che i gialloneri vogliono conquistare per la classifica, per il prestigio e anche per mettersi alle spalle la sconfitta a Colorno.

Nel volley, in A2 femminile la Banca Valsabbina Millenium Brescia, reduce dalla vittoria a Marsala e sempre capolista, ospita alle 17 al PalaGeorge il San Giovanni in Marignano: diretta della partita su Teletutto2 canale 87 del digitale terrestre. Nella serie A2 maschile infine la Consoli Centrale McDonald’s Brescia, dopo aver scontato il turno di riposo, sarà di scena a Cuneo alle 18.

