Un Primo maggio sportivo con tanto calcio

Fine settimana del Primo maggio intenso per gli amanti bresciani dello sport, con tanto calcio in primo piano.



Si parte dal Brescia, che sabato alle 14 al Rigamonti torna in campo contro la Spal per la quart’ultima giornata del campionato di serie B. Gli uomini di Clotet devono recuperare cinque punti per agganciare la zona play off e il match contro gli estensi si presenta già come un crocevia se non decisivo, quasi.

Radiocronaca della partita dalle 14 su radio Bresciasette, cronaca testuale delle azioni principali sul sito.



Domenica ultima giornata della stagione regolare per la FeralpiSalò in serie C. I Leoni del Garda devono difendere il quinto posto in classifica, utile per affrontare meglio i play off, dall’assalto del Perugia che cerca invece la vittoria per centrare la promozione diretta in B. Fischio d’inizio alle 20.30, cronaca testuale della sfida su questo sito.



Questa domenica scendono in campo anche le formazioni bresciane di serie D e di Eccellenza, per un turno davvero ricco di emozioni.



Ferma nella serie A di basket la Germani, che dopo la salvezza conquistata a Cremona aspetta nell’ultima giornata, il 9 maggio in casa, Pesaro per chiudere la stagione, nella serie A2 maschile l’Agribertocchi Orzinuovi deve rialzarsi dopo la sconfitta a Latina. Il quintetto di Corbani gioca domenica in casa contro San Severo sapendo di non poter sbagliare.



Nella A2 femminile infine la Rmb Brixia, chiusa la stagione regolare con un ottimo secondo posto, aspetta l’inizio dei play off previsto il 12 maggio.



Per quanto riguarda la pallavolo, domenica che potrebbe diventare storica per la Consoli Centrale McDonald’s Brescia. Avanti 2-0 nella semifinale play off di serie A2, gioca in Toscana gara-3 per staccare il biglietto della finale per la Superlega, traguardo che se raggiunto avrebbe il sapore di una vera e propria impresa. Ma il sestetto di Zambonardi ha dimostrato di poter cullare il sogno.



Chiude il rugby e il torneo Super10, con il Kawasaki Calvisano che sabato alle 16 sarà impegnato al Pata Stadium nel recupero di campionato contro il Valorugby Reggio Emilia. Match chiave per il terzo posto in classifica e di conseguenza per i play off al via a metà maggio.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it