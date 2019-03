Un pomeriggio a Soiano dedicato alle donne

L’8 marzo anche il golf è donna. Il Gardagolf country club, in collaborazione con il comune di Soiano del Lago e con la Federazione Italiana Golf organizza venerdì un pomeriggio di promozione dedicato a tutte le donne: il «Golf Open Afternoon at Gardagolf country club».

Lezione, divertimento e tutte informazioni necessarie per avvicinarsi al gioco del golf dalle 15 alle 17 di venerdì in compagnia dei maestri, a disposizione di tutte coloro che vorranno iniziare a praticare questo sport nello splendore naturalistico ed architettonico del golf club gardesano, teatro, poi, alle 17, del classico tea time: una corroborante tazza di te dopo l'attività fisica, in puro stile british.

A seguire , alle 18.15, nell’elegante sala ristorante, nell’ambito degli eventi Arte & Scienza - in collaborazione con l’Ente locale - si terrà il concerto con il quartetto di sax del Merenzio, sul tema «Festa della donna», con musiche di Bach, Dubois, Iturralde e Ugoletti. Il concerto è aperto a tutti. Alle 20 le tavole verranno imbandite per il rinfresco serale: un saluto gourmet ad omaggiare - dulcis in fundo- tutte le donne.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it