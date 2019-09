Un pericoloso tris da evitare: a Udine un Brescia da riscatto

Su la testa. C’è un pericoloso tris da evitare. Il Brescia gioca alle 15 a Udine un match già delicatissimo per il proprio futuro, nonostante il calendario indichi solo la quarta giornata di andata.

L’inopinato ko con il Bologna (seguente a quello con il Milan) e i due proibitivi match alle porte con Juventus e Napoli fanno sì che l’incrocio di oggi alla Dacia Arena assuma un significato di grande profondità. È d’obbligo il riscatto. È in partite come questa che ci si gioca la salvezza.

Appuntamento a partire dalle 14 su Teletutto, canale 12 del digitale terrestre, per Tutti in campo. Con Fabrizio Valli e Angela Scaramuzza tra amarcord e anticipazioni con dirette dal Friuli. Dalle 15 sulle frequenze di Radiobresciasette (94.8/95.100) c’è l’appuntamento con la radiocronaca integrale e in esclusiva. Sul nostro sito dalle 15 invece spazio alla diretta testuale della partita, raccontata azione per azione.

