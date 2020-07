Torino-Brescia: segui la cronaca live della partita

Il Brescia sperimenta per la prima volta l'orario delle 21.45 e lo fa affrontando in trasferta il Torino. Partita delicata per le rondinelle, che vengono però dalla vittoria casalinga contro il Verona.

Dall'altra parte i granata di Longo, in crisi di risultati ma che al pari delle rondinelle non possono permettersi passi falsi vista l'inaspettata vittoria del Lecce sulla Lazio.

Tre punti quindi molto pesanti quelli in palio all'Olimpico Grande Torino. Potete seguira la partita con la cronaca testuale sul nostro sito, attraverso la trasmissione Tutti in campo, su Teletutto, e con la radiocronaca in diretta sulle frequenze di Radio Bresciasette.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it