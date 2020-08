Tonali azzurro e nerazzurro con doppia riserva

La convocazione - con riserva causa isolamento - in Nazionale, decretata dal ct Roberto Mancini in vista della doppia spedizione di settembre in Nations League. E l'attesa per un possibile passaggio all'Inter. Ma tra azzurro e nerazzurro, spunta anche ora del rossonero.

Tradotto: per Sandro Tonali son giorni a dir poco intensi, pur nel riposo casalingo forzato imposto dall'aver trascorso una vacanza in Sardegna con un altra rondinella poi risultata positiva al Covid. Quel che basta per vivere come un leone in gabbia l'attesa di capire quale futuro si spalanca all'orizzonte: se nelle fila dell'Inter (apparso ora più cauto e orientato all'acquisto di Vidal) o del Milan, che proprio vista l'esitazione dell'altra società milanese, si è fatto ora avanti.

