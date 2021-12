Tennis: la Bal Lumezzane pareggia in casa la finale d’andata

Termina in parità la gara d’andata dello spareggio per la A1 tra Bal Lumezzane e Tc Cagliari: per tornare subito nella massima serie il team valgobbino dovrà vincere almeno tre incontri domenica prossima in Sardegna. La formazione isolana è partita molto forte, conquistando il primo punto della giornata grazie alla greca Despina Papamichail, capace di sconfiggere Ylena In Albon. La svizzera, che non aveva mai perso in singolare in questa stagione, partiva favorita, ma non è riuscita a esprimersi come nelle precedenti uscite, perdendo abbastanza nettamente.

L’inizio negativo sembrava poter condizionare irrimediabilmente la contesa, invece la Bal Lumezzane ha ribaltato il punteggio aggiudicandosi le successive due sfide. Chiara Catina ha ottenuto una vittoria di prestigio contro Dalila Spiteri, trecento posizioni più avanti di lei nella classifica mondiale, e pure Rubina De Ponti ha sovvertito il pronostico, dominando Barbara Dessolis. Il doppio, vinto da Dessolis e Papamichail, ha poi delineato il 2-2 da cui le due squadre partiranno a Cagliari, dove si passerà dal veloce indoor alla terra battuta all’aperto. Praticamente un altro sport.

«C’è un po’ di amarezza - afferma il capitano Alberto Paris -. Ylena In Albon non era in grande giornata. Bisogna fare comunque i complimenti a Catini e De Ponti, straordinarie in singolare e brave anche in doppio, nel quale semplicemente sono state le avversarie a meritare di vincere. Sul 3-1 sarebbe stato tutto molto diverso, l’importante comunque era preparare la trasferta di Cagliari con un risultato ancora aperto».

Nel 2018 fu proprio nella città sarda che le ragazze lumezzanesi compirono un passo decisivo verso la promozione nella massima serie nazionale: l’augurio è che la storia si ripeta. Come detto serviranno almeno tre vittorie. In caso di un altro 2-2 verrà disputato un ulteriore match che deciderà le sorti del confronto. I risultati. Finale promozione: Bal Lumezzane-Tc Cagliari 2-2. Despina Papamichail (C) b. Ylena In-Albon (B) 6-3 6-3; Chiara Catini (B) b. Dalila Spiteri (C) 6-2 2-6 6-3; Rubina De Ponti (B) b. Barbara Dessolis (C) 6-4 6-0; Dessolis/Papamichail (C) b. Catini/De Ponti (B) 7-6 6-1.

