Stagione col vento in poppa per gli atleti dei circoli bresciani

Ottima partenza tra Liguria, Sicilia e Garda per la stagione della vela giovanile. Emilia Salvatore della Fraglia Vela Desenzano, tra gli Under 16 del piccolo guscio dell’Optimist, si è imposta al Meeting Internazionale della Gioventù, corso sulle acque della riviera ligure, regate disputate tra l’Isola Gallinara ed Alassio.

Filotto

La Salvatore ha vinto tutte e quattro le manche disputate. Alla fine è salita sul podio con il ligure Edoardo Pastorino, terzo l’ennesimo lacustre, Tommaso Picotti di Peschiera. Per Emilia è la conferma delle sue grandi doti che nel 2021 l’hanno portata al quinto posto nell’Europeo e un seconda in quello a Squadre.

Emilia Salvatore migliore Under 16 - © www.giornaledibrescia.it

Tra i Cadetti (Under 13) Matteo Romillo di Peschiera si è imposto nelle prime due prove e si è difeso con un onorevole quarto posto nell’ultima. In classifica precede Mattia Cesare Valentini (Torre del Lago Puccini) e Nicolò Chemasi (Fraglia Vela Malcesine). Tra gli Junior troviamo poi al nono posto Emanuele Collia (Fraglia Desenzano). Tra i Giovanissimi ci sono al quinto posto Clara Vavassori (sempre Desenzano), settima Marta Pisoni (Canottieri Garda Salò), nono Giovanni Cosciani Cunico (Gargnano).

Le altre gare

Il meeting di Alassio - © www.giornaledibrescia.it

Buoni piazzamenti sono arrivati anche dalla Carnival Race di Crotone. Il podio è stato tutto gardesano-trentino grazie ad Erik Scheidt (Riva) davanti a Lorenzo Ghirotti e Victoria de Murtas, prima ragazza; sesto Alessio Bonizzoli della Canottieri Garda. Nella Youth Centenary Regatta in Trentino, nella divisione Junior, a salire sul gradino più alto del podio è Sviatoslav Madonich, atleta ucraino, portacolori dello Zatoka Sailing Club, che ha messo il sigillo sulla vittoria al termine di una serie di manche eccellenti, sempre concluse entro i primi dieci tranne per il ritiro in gara 3. Victoria Demurtas della Fraglia Vela Riva è undicesima assoluta e prima femminile.

In Sicilia a Sferracavallo, poco lontano da Palermo, era di scena il doppio giovanile acrobatico del 29Er. Tra gli Under 19 arriva la vittoria del trentino Alex De Murtas con il bresciano Giovanni Santi (Canottieri Garda). I due sono secondi nella classifica assoluta dove si è imposta la coppia Mosè Bellomi e Pietro Berti (Arco), sesta Giulia Bartolozzi con Walter Bonizzoni (Canottieri Garda Salò).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it