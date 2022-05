Under 14, l’Urago strappa il pass per i quarti con il Valtrompia

L’Urago Mella supera il Valtrompia col brivido e stacca il pass per i quarti di finale. Due guizzi di Salvadori, gol e assist per lui, permettono alla squadra di Marini di passare il turno, amaro in bocca invece per il Valtrompia che disputa una buona gara ma paga due disattenzioni. Micidiale l’approccio dei rossoblù che alla prima azione colpiscono subito, grazie all’incursione in area di Salvadori che segna con un destro nell’angolino. È un inizio choc per i ragazzi di Gatti, costretti subito a inseguire.

La cronaca

Il primo squillo dei viola è al 5’, quando Bonomi entra in area e impegna Prandelli. Due minuti dopo Lela serve in area Marong che colpisce al volo, ma Prandelli respinge ancora. Il Valtrompia spinge e al 12’ va vicino al pari con Beschi che, in piena area, colpisce a botta sicura e spedisce il pallone di un soffio sopra la traversa. L’Urago Mella si riaffaccia al 14’ ancora con Salvadori che, al termine di un’azione personale, entra in area e calcia da posizione defilata, ma la sua conclusione è centrale.

Al 18’ i ragazzi di Marini raddoppiano: ennesima accelerazione di Salvadori che da sinistra offre un assist al bacio per Gargiulo che segna con un tap-in vincente. Il cinismo dell’Urago Mella non scoraggia però il Valtrompia che nella ripresa entra in campo arrembante, deciso a riaprire il match. I viola pressano alti, ma l’Urago Mella fa muro e le occasioni scarseggiano. Ma quando il match sembra ormai indirizzato, al 28’, sul tiro respinto di Moubarak Bara si avventa Lela che segna il gol della speranza per il Valtrompia. Nonostante il forcing finale, però l’Urago Mella passa e trova la Voluntas.

