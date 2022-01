Simona Cè: pedalate, trionfi e fette di torta in cima al mondo

La miglior Master al mondo della mountain bike ha cominciato la carriera con un ultimo posto. Allora Simona Cè, cresciuta a Gavardo, era solo una signora in gamba che si teneva in forma facendo sport col marito Michele Faccioli, ex ciclista su strada. «Avvenne sei anni fa, in provincia di Verona. Ero staccatissima, a un certo punto passò uno delle moto scopa gridandomi se fossi ancora in gara. Non volli ritirarmi, arrivai alla fine, anche se ero stata doppiata. Poi scoprii che non mi avevano messa neppure in classifica».

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it