Serie D: esonerato Zattarin, l'allenatore del Franciacorta

Gianluca Zattarin non è più l'allenatore del Franciacorta di serie D. Il tecnico veneto è stato esonerato dopo lo 0-1 interno con il Ponte San Pietro, terza sconfitta consecutiva nel giro di una settimana.

Per centrare l'obiettivo salvezza la società franciacortina (ora a +2 sui play out nel girone B di serie D) ha affidato la panchina al tecnico della Juniores nazionale Emanuele Bruni, all'esordio in categoria.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it