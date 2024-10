Serie C, la FeralpiSalò affronta l’Union Clodiense: la diretta

Sarà il Mario Sandrini di Legnago il teatro della prima vittoria esterna della FeralpiSalò? Lo scopriremo oggi, al termine della sfida tra i leoni del Garda e l’Union Clodiense, in programma alle 18.30 nello stadio temporaneo dei chioggiotti in attesa del completamento dei lavori di adeguamento del Ballarin.

I verdeblù hanno fin qui conquistato diciannove punti, sedici dei quali al Lino Turina. Lontano da casa, invece, solamente tre pareggi e due sconfitte. Oggi dunque potrebbe essere la volta buona per la prima vittoria in trasferta. Il momento è buono, perché la compagine di Aimo Diana è in serie positiva da quattro giornate: ha pareggiato con la capolista Padova (0-0) e ha vinto con AlbinoLeffe (1-0), Caldiero Terme (2-0) e Lecco (2-1).

«Attenzione però agli avversari – ha avvertito il tecnico di Poncarale –, l’Union Clodiense è una buona squadra e venderà cara la pelle». La formazione veneta, che è allenata da Antonio Andreucci, è approdata al professionismo dopo aver vinto il girone C di Serie D, ma sta facendo molta fatica. Nelle ultime cinque partite ha infatti ottenuto solamente un punto. Rientrano dopo aver scontato un turno di squalifica sia Balestrero che Zennaro, ed è stato convocato anche Vesentini, che è fuori da metà settembre.