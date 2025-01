Sci, atletica, canoa, judo e volley: è il 2025 degli «altri» Mondiali

Jacobs nei 100 metri torna nella «sua» Tokyo e cerca l’oro mancante, come Bellandi e De Gennaro

3 ' di lettura

Marcell Jacobs sarà a Tokyo per i Mondiali - © www.giornaledibrescia.it

Non ci sono Mondiali o Europei di calcio e nemmeno le Olimpiadi. Si direbbe che il 2025 sia sportivamente scarico, e invece no: Brescia vive la sua età dell’oro da qualche tempo e quindi anche un anno dispari - di quelli che genericamente sono senza appuntamenti clou - può regalare grandi emozioni. Emozioni Mondiali, per la precisione. Filo rosso Con un filo conduttore, la «caccia all’oro mancante». Che va dall’atletica (Marcell Jacobs nei 100 metri) alla canoa slalom (Giovanni De Gennaro nel K1