Scherma, oltre mille atleti saliranno in pedana a Brescia

La Leonessa capitale della scherma. È questa la stoccata che vuole mettere a segno la città di Brescia, promuovendo la disciplina e ospitando, sul territorio, competizioni che richiamino atleti e società da ben oltre i confini locali. Come le prove regionali e interregionali che - sabato 23 e domenica 24 ottobre, e il 6 e 7 novembre - con «È tempo di scherma», porteranno in pedana, al Brixia Forum, oltre mille atleti.

«Un’iniziativa - l’ha introdotta ieri, in Loggia, il consigliere con delega allo Sport Fabrizio Benzoni - che il comune ha deciso di patrocinare perché Brescia sia sempre più capitale della scherma. L’obiettivo è nato nel 2019, quando, mediante delibera di Giunta, la nostra è diventata città partner della disciplina con la volontà di fare un accordo di programma con la Federazione e le società del territorio. Oggi compiamo quel passo idealizzato tempo fa, e lo facciamo con due società che stanno collaborando».

A incrociare le lame non per sfidarsi, ma per organizzare le prove, infatti, sono state Libertas Scherma Salò e Club Scherma Leonessa, che hanno messo a punto la prima prova regionale di spada maschile e femminile U20 e U17 che, nel fine settimana, coinvolgerà circa 300 atleti, e la prima prova interregionale che, il 6 e 7 novembre, da Veneto, Piemonte, Liguria, Trentino oltre che dalla Lombardia, richiamerà circa 700 U14 per il Gran premio giovanissimi di fioretto, spada e sciabola maschile e femminile.

«Abbiamo parlato con le società bresciane - ha confermato Alberto Franchini, presidente della società lacustre - e ci siamo chiesti perché non ripartire e far crescere il movimento insieme. Qualche allenamento congiunto, scambi di conoscenza tecnica e di idee ci sono già stati. Brescia ha voglia di scherma, e vuole organizzare appuntamenti di respiro nazionale e internazionale». «La manifestazione - ha ribadito Giuseppe Alongi di Club Scherma Leonessa - nasce dal voler ri-coinvolgere quanti più atleti e famiglie possibili, e dal connubio di realtà con storia diversa, ma dalla visione condivisa».

