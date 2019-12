Sassari-Germani: segui gli aggiornamenti

Alle 18 la Germani scende in campo al PalaSerradimigni di Sassari per l’undicesima giornata di andata del campionato italiano di serie A di basket.

Sassari-Brescia è una sfida d’alta quota, con le due squadre appaiate a quota 12 punti. Nel mirino c’è Brindisi, seconda dietro la Virtus Bologna, da agganciare con una vittoria a quota 14.

La Germani dovrà fare a meno di una delle sue stelle: l’ala americana Kenneth Horton. Frattura alla mano, per lui. Due i mesi di stop. Una tegola, sia per quanto riguarda i prossimi impegni di Eurocup, sia per quanto concerne la corsa verso la Final 8 di Coppa Italia.

I temi di giornata. Esposito è ex allenatore di Sassari. Lo scontro tra fratelli tra l’ex Leonessa Michele Vitali e Luca, play della Germani. Il ritorno in Sardegna dell’ala di Brescia Brian Sacchetti, uomo cardine della Dinamo dal 2010 al 2017. Manca invece in panchina Gianmarco Pozzecco, carismatico e celeberrimo allenatore di Sassari. Al suo posto, gli assistenti Casalone e Gerosa.

Diretta radio dalle 18 su Radio Bresciasette. Aggiornamenti testuali sul nostro sito.

Roster Sassari: Spissu, McLean, Bilan, Re, Bucarelli, Devecchi, Evans, Magro, Pierre, Gentile, Michele Vitali, Jerrels.

Il quintetto: Spissu, Bilan, Evans, Pierre, Vitali.

Roster Germani: Zerini, Warner, Abass, Cain, Vitali, Laquintana, Lansdowne, Dalcò, Guariglia, Moss. Sacchetti.

Il quintetto: Vitali, Lansdowne, Abass, Sacchetti, Cain.

PRIMO QUARTO

Errore della Dinamo con Spissu. Nel successivo possesso Luca Vitalu sipalleggia sul piede.

Pierre da sotto: 2-0.

Tripla di Luca Vitali: 2-3.

Sacchetti ancora da tre: 2-6.

Bilan appoggia alla tabella: 4-6.

Spissu si mette in proprio e pareggia: 6-6 al 4'.

Luca alza la parabola: 6-8.

Evans da due: 8-8.

Clamorosa stoppata di Pierre ai danni di Abass.

Cain dà una gra palla a Lansdowne per l'8-10.

Evans da due: 10-10.

Bilan fa roteare le mani: stoppa Sacchetti e prende fallo sulla transizione al 7'. Giocatore dominante, viaaggio in lunetta per lui: 12-10.

Altro giro in lunetta per Sassari. In lunetta va Evans: uno su due e 13-10.

Zerini cattura un rimbalzo e segna da sotto: 13-12.

Evans al ferro: 15-12.

Abass pareggia da tre: 15-15.

Il primo quarto finisce 15-15. Già sette punti di Dwayne Evans per Sassari. Per Brescia, 5 di Luca Vitali, che ha pperò anche perso due palloni, come Laquintana. Gara equilibrata e bella.

SECONDO QUARTO

Zerini da sotto: 15-17.

McLean in lunetta: 16-17.

Entrambe le squadre faticano a trovare canestri da tre. Soprattutto Sassari: 0/7.

Sacchetti da sotto: 16-19.

Jerrels in lunetta: uno su due, 17-19.

Moss da due: 17-21.

Sassari a 0/8 da tre al 14'. Brescia da oltre i 6.75 risponde con un 3/9.

Gran palla di Warner per Cain: 17-23, massimo vantaggio sul +5 al 14'.

Tripla di Spissu, che rompe il digiuno al 15': 20-23.

Warner in lunetta: 20-25.

Tecnico a Michele Vitali.

Va in lunetta il fratello Luca: 20-26.Massimo vantaggio Brescia al 15'.

Warner da tre: 20-28. Brescia allunga ancora.

Spissu in penetrazione: 22-28.

Abass da tre dopo un'azione con 4 extra-pass, risponde Jerrels: 25-32.

Canestro e fallo per Abass: 25-34. terzo fallo per Gentile.

Brescia ha infilato, al 17', due grandissime azioni. Nella prima ha stordito sassari con una circolazione supersonica per la tripla di Abass. Poi, Awudu ha mostrato i muscoli ed è andato a schiacciare prendendosi fallo.

Abass in lunetta: 25-35.

Evans di rabbia da sotto: 27-35.

Evans, canestro e fallo. E' lui l'uomo in più di Sassari: 30-35.

E' il dodicesimo punto per Evans, quando siamo al 17'.

Abass: un altro canestro complicatissimo. Brescia sul 30-37.

Evans in lunetta: 32-37.

Grande assist di Lansdowne per Cain: 32-39.

Il gancio di Bilan: 34-39.

Laquintana da tre: 34-42. Tripla pesantissima al 19'.

Subito dopo sempre Laquintana va a prendersi un grande rimbalzo.

Evans ancora in lunetta: 36-42.

Bilan batte Guariglia: 38-42. Tecnico a Esposito. A 4 secondi dall'intervallo lungo Sassari torna sotto: 39-42.

Jerrels sbaglia la tripla dell'aggancio. Il secondo quarto finisce 39-42. Solo 2/11 da tre per Sassari.

TERZO QUARTO

Spissu pareggia: 42-42.

Grande fallo subito d'esperienza da Luca Vitali da parte di Bilan.

Michele Vitali segna la tripla del vantaggio Saassari al 23': 45-42.

Pierre in lunetta: 46-42.

Michele Vitali in lunetta, già cinque falli per Brescia: 48-42.

Vitali in contropiede: 50-42.

Parziale aperto tra secondo e terzo quarto di +16 per Sassari. Brescia in bambola.

Evans ancora in lunetta: 52-42. Più 10 Dinamo al 25'.

A Brescia s'è spenta la luce.

Bilan appoggia alla tabella: 54-42.

Michele Vitali in lunetta: 56-42.

Moss rompe il digiuno che durava dal 19' al 27': 56-44.

Gran palla di Warner per Zerini: 56-46.

Moss in lunetta: 56-48.

Spissu è una saetta: 58-48.

Warner alza la parabola: 58-50.

Spissu tira da casa sua: 61-50.

Laquintana risponde da tre: 61-53.

Warner in lunetta: uno su due, 61-54.

Warner ruba una palla allo scadere del terzo quarto, ma se la lascia scivolare dalle mani.

QUARTO QUARTO

Sacchetti segna una tripla aperta: 61-57.

Evans da due: 63-57.

Gentile segna il canestro del 65-57 al 33'.

Cain da sotto: 65-59.

Jerrels da tre: 68-59.

Cain risponde da due: 68-61 al 34'.

Gentile ancora da tre: 71-61. +10 al 34'.

Jerrels nuovamente da tre: 74-61. D'un tratto sassari ha iniziato a centrare una tripla dietro l'altra.

Brescia è a -13 a 5' e 44'' dalla fine.

Cross di Lansdowne, che non trova nemmeno il ferro.

Moss da due: 74-63.

Moss da tre: 74-66.













































































































