Il Calvisano torna in campo, Morelli: «Pausa troppo lunga»
Gianluca Barca
Il diesse del Tiesse Robot critica le scelte sul calendario. Domenica al San Michele arriva il Petrarca
Talavou Maa ha avuto un buon impatto a Calvisano - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Il campionato di serie A di rugby procede al momento con la tabellina del tre: tre le giornate della competizione già archiviate, tre le settimane di pausa appena terminate per gli impegni della nazionale, tre gli appuntamenti che attendono le squadre da qui a Natale, prima di una nuova sosta di altre tre settimane. Le perplessità «Formula non del tutto convincente – dice Gabriele Morelli, direttore sportivo del Calvisano – perché non c’è correlazione tra i nostri impegni e l’affluenza di pubbli
